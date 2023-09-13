Сафонов назвал сумму, за которую «Краснодар» отпустит его в другой клуб РПЛ

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в другой клуб.

«Нет, ко мне никакие предложения не приходили. «Фиорентина» в 2017 году? Мне уже говорили после этого. Согласился бы уехать? Нет.

Это было, когда я поехал за 2000 год рождения играть на турнир в Италию. Мы выиграли его, и, возможно, после этого заинтересовались. На тот момент ко мне никто не подошeл.

Я думаю, что это не то, что нужно «Краснодару», – воспитывать своих ребят и просто отдать. Если сейчас поступит предложение, то оно будет обдумываться. В России не перейду в другой клуб? Думаю, что это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов, то они сами скажут идти.

В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично. Если сильно тебя хочет какой-то клуб, то он предлагает завышенную стоимость и твоя команда думает, что можно и продать», – сказал Сафонов в видео «Коммент.Шоу».

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

За главную команду он провел 152 матча и пропустил 183 гола.

Рыночная стоимость футболиста – 16 млн евро.

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