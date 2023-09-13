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    • Сафонов назвал сумму, за которую «Краснодар» отпустит его в другой клуб РПЛ

    Сафонов назвал сумму, за которую «Краснодар» отпустит его в другой клуб РПЛ

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в другой клуб.

    «Нет, ко мне никакие предложения не приходили. «Фиорентина» в 2017 году? Мне уже говорили после этого. Согласился бы уехать? Нет.

    Это было, когда я поехал за 2000 год рождения играть на турнир в Италию. Мы выиграли его, и, возможно, после этого заинтересовались. На тот момент ко мне никто не подошeл.

    Я думаю, что это не то, что нужно «Краснодару», – воспитывать своих ребят и просто отдать. Если сейчас поступит предложение, то оно будет обдумываться. В России не перейду в другой клуб? Думаю, что это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов, то они сами скажут идти.

    В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично. Если сильно тебя хочет какой-то клуб, то он предлагает завышенную стоимость и твоя команда думает, что можно и продать», – сказал Сафонов в видео «Коммент.Шоу».

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду он провел 152 матча и пропустил 183 гола.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3199

      alefreddy 17 минут назад

      губа не треснет от такой суммы

      0
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      Рейтинг: +5339

      Эном айс 1 час назад

      Абонемент в барбершоп..
      На год.

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