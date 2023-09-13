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    Аршавин высказался о ничьей сборной России с Катаром

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на результат национальной команды в товарищеском матче с Катаром.

    Команда Валерия Карпина сыграла на выезде вничью со счетом 1:1.

    – Я не смотрел матч – мне нечего сказать.

    – Сборная России сейчас должна играть на победу?

    – Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.

    – Сборная должна собираться?

    – Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      Fandorine 13 минут назад

      В контакт-баре бухал.

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      Рейтинг: +5976

      Питерский князь 34 минуты назад

      Публично не стал говорить, что ему противно смотреть это дерьмо, во главе с Карпиным.

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