Аршавин высказался о ничьей сборной России с Катаром

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на результат национальной команды в товарищеском матче с Катаром.
Команда Валерия Карпина сыграла на выезде вничью со счетом 1:1.
– Я не смотрел матч – мне нечего сказать.
– Сборная России сейчас должна играть на победу?
– Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.
– Сборная должна собираться?
– Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет.
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Источник: «Чемпионат»