Аршавин высказался о ничьей сборной России с Катаром

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на результат национальной команды в товарищеском матче с Катаром.

Команда Валерия Карпина сыграла на выезде вничью со счетом 1:1.

– Я не смотрел матч – мне нечего сказать.

– Сборная России сейчас должна играть на победу?

– Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.

– Сборная должна собираться?

– Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет.

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