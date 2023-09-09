Каррера сравнил «Спартак» и «Ювентус»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил москвичей с «Ювентусом».

– Вы говорили, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Сейчас вы это ощущаете?

– Безусловно, «Спартак» – это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков.

– «Спартак» в России популярнее, чем «Ювентус» в Италии?

– Я думаю, что они находятся на одном уровне популярности. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а «Ювентус» – в Италии.