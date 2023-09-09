Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Каррера сравнил «Спартак» и «Ювентус»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил москвичей с «Ювентусом».

    – Вы говорили, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Сейчас вы это ощущаете?

    – Безусловно, «Спартак» – это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков.

    – «Спартак» в России популярнее, чем «Ювентус» в Италии?

    – Я думаю, что они находятся на одном уровне популярности. «Спартак» имеет самую большую армию болельщиков в России, а «Ювентус» – в Италии.

    • Каррера играл за «Ювентус» и был в тренерском штабе.
    • Массимо приводил «Спартак» к титулу РПЛ.
    • Итальянец готов вернуться в РПЛ.

    Новости по теме
    Каррера заявил о желании вернуться в «Спартак»
    Фанаты «Спартака» встретили Карреру легендарным «A tutti! Avanti!»
    Зарема – о «Зените»: «Сорока-воровка, тащит всe, что блестит» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5924

      Питерский князь 23 минуты назад

      Даже я признаю, что у ЛГБТ-сектантов болельщиков будет по-больше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 