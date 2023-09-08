В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе С сыграют сборные Македонии и Италии. Игра пройдет в Скопье, и состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии с тремя очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от второго места – солидные девять очков. Разница забитых и пропущенных голов – -7 (4 забитых и 11 пропущенных) говорит не о самой качественной игре в обороне.

В рамках отборочного цикла сборная Северной Македонии обыграла Мальту (2:1), в упорной борьбе уступила Украине (2:3), а затем разгромно проиграла Англии (0:7).

Италия

Итальянцы, на удивление, невыразительно начали отборочный цикл. Команда уступила Англии (1:2), и победила Мальту (2:0). В активе сборной Италии 3 очка, а отставание от лидера составляет солидные 12 баллов. Впрочем, итальянцы провели на два матча меньше, по сравнению с тем, сколько отыграли англичане.

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 3 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

24.03.2022 Италия – Северная Македония 0:1;

06.10.2017 Италия – Северная Македония 1:1;

09.10.2016 Северная Македония – Италия 2:3.

Наш прогноз на игру

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, однако исходя из класса команд, сделаем вывод, что победит Италия, но для страховки возьмем комбинированную ставку – победа Италии или ничья (1.04).