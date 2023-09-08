В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе С сыграют сборные Македонии и Италии. Игра пройдет в Скопье, и состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии с тремя очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от второго места – солидные девять очков. Разница забитых и пропущенных голов – -7 (4 забитых и 11 пропущенных) говорит не о самой качественной игре в обороне.
В рамках отборочного цикла сборная Северной Македонии обыграла Мальту (2:1), в упорной борьбе уступила Украине (2:3), а затем разгромно проиграла Англии (0:7).
Италия
Итальянцы, на удивление, невыразительно начали отборочный цикл. Команда уступила Англии (1:2), и победила Мальту (2:0). В активе сборной Италии 3 очка, а отставание от лидера составляет солидные 12 баллов. Впрочем, итальянцы провели на два матча меньше, по сравнению с тем, сколько отыграли англичане.
Статистика
История противостояния сборных насчитывает 3 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:
- 24.03.2022 Италия – Северная Македония 0:1;
- 06.10.2017 Италия – Северная Македония 1:1;
- 09.10.2016 Северная Македония – Италия 2:3.
Наш прогноз на игру
Обе команды соседствуют в турнирной таблице, однако исходя из класса команд, сделаем вывод, что победит Италия, но для страховки возьмем комбинированную ставку – победа Италии или ничья (1.04).