Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Северная Македония – Италия: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 9 сентября

    Северная Македония – Италия: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 9 сентября

    В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе С сыграют сборные Македонии и Италии. Игра пройдет в Скопье, и состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии с тремя очками идет на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от второго места – солидные девять очков. Разница забитых и пропущенных голов – -7 (4 забитых и 11 пропущенных) говорит не о самой качественной игре в обороне.

    В рамках отборочного цикла сборная Северной Македонии обыграла Мальту (2:1), в упорной борьбе уступила Украине (2:3), а затем разгромно проиграла Англии (0:7).

    Италия

    Итальянцы, на удивление, невыразительно начали отборочный цикл. Команда уступила Англии (1:2), и победила Мальту (2:0). В активе сборной Италии 3 очка, а отставание от лидера составляет солидные 12 баллов. Впрочем, итальянцы провели на два матча меньше, по сравнению с тем, сколько отыграли англичане.

    Статистика

    История противостояния сборных насчитывает 3 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

    • 24.03.2022 Италия – Северная Македония 0:1;
    • 06.10.2017 Италия – Северная Македония 1:1;
    • 09.10.2016 Северная Македония – Италия 2:3.

    Наш прогноз на игру

    Обе команды соседствуют в турнирной таблице, однако исходя из класса команд, сделаем вывод, что победит Италия, но для страховки возьмем комбинированную ставку – победа Италии или ничья (1.04).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2023 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 