Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Где смотреть матч Северная Македония – Италия: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧЕ 2024 9 сентября

    Где смотреть матч Северная Македония – Италия: во сколько прямая трансляция матча, отбор ЧЕ 2024 9 сентября

    Северная Македония и Италия сыграют в матче 5 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024.

    • Игра состоится в субботу, 9 сентября.
    • Встреча пройдет в Скопье на стадионе «Филипп II Македонский».
    • Начало – в 21:45 по мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Италия

    Ставки на матч Северная Македония – Италия

    Коэффициенты:

    • победа Северной Македонии – 12.00;
    • ничья – 5.50;
    • победа Италии – 1.30.

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2023 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 