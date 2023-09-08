Северная Македония и Италия сыграют в матче 5 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024.
- Игра состоится в субботу, 9 сентября.
- Встреча пройдет в Скопье на стадионе «Филипп II Македонский».
- Начало – в 21:45 по мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Италия
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Северная Македония – Италия
- победа Северной Македонии – 12.00;
- ничья – 5.50;
- победа Италии – 1.30.
Источник: Спортбокс