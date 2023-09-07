Роналду: «Соперничество с Месси окончено»

Криштиану Роналду заявил о завершении противостояния с Лионелем Месси.

– Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси.

– Ненавидят? Я это так не воспринимаю, соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось.

Тот, кто любит Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не воспринимаю это как противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга.