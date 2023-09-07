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    Роналду: «Соперничество с Месси окончено»

    Криштиану Роналду заявил о завершении противостояния с Лионелем Месси.

    – Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси.

    – Ненавидят? Я это так не воспринимаю, соперничество окончено. Было здорово, болельщикам нравилось.

    Тот, кто любит Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба очень хороши, оба изменили историю футбола. Нас уважают по всему миру, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

    Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не воспринимаю это как противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали пускай не друзьями, но коллегами, мы уважаем друг друга.

    • Роналду и Месси выиграли 12 «Золотых мячей» на двоих – 5 и 7 соответственно.
    • Анализ их статистики после отъезда из Европы можно посмотреть здесь.

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    Источник: SAPO

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21677

      Cleaner 8 часов назад

      Конечно закончено. Ведь Месси - ЧЕМПИОН МИРА!!! А Кристина развлекает шейхов и истерит потихонечку...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9991

      САДЫЧОК > Cleaner 2 часа назад

      Если бы не Дембеле , который слил финал , очень неизвестно , стал бы Месси чемпионом мира ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14915

      playsh 9 часов назад

      Правильно всё сказал,уважуха!Вот только журналюги всё не угомонятся,ищут идиотские рекорды и сравнения,им бы лучше психиатра посетить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1972

      lek! 10 часов назад

      Хорошо сказал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 10 часов назад

      Один маникен, другой футболист.

      0
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