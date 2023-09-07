Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» завершили переговоры по трансферу Салаха

    «Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» завершили переговоры по трансферу Салаха

    История с возможным переходом Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» завершена.

    Клубы прекратили переговоры, не сумев договориться об условиях сделки.

    Англичанам предлагали 100 миллионов евро, но это их не устроило.

    • Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается сегодня.
    • Салах связан с «Ливерпулем» контрактом до 2025 года.
    • В новом сезоне египетский нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Саудовский клуб готов сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории 2
    Клопп прокомментировал ситуацию с возможной продажей Салаха
    «Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» согласовали трансфер Салаха
    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 