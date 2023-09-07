«Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» завершили переговоры по трансферу Салаха

История с возможным переходом Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» завершена.
Клубы прекратили переговоры, не сумев договориться об условиях сделки.
Англичанам предлагали 100 миллионов евро, но это их не устроило.
- Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается сегодня.
- Салах связан с «Ливерпулем» контрактом до 2025 года.
- В новом сезоне египетский нападающий забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
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Источник: Foot Mercato