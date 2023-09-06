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Петржела назвал лучшего тренера России

6 сентября 2023, 10:49
7

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака лучшим тренером России.

«Семак заслуженно считается лучшим тренером в России, ведь, когда он стал тренером сине-бело-голубых, у них был слабый состав. Допускаю, что в «Спартаке» Сергей бы работал лучше Гильермо Абаскаля», – сказал Петржела.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 5 сезонов РПЛ подряд.
  • Сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (7)
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Давид59
1693987132
Тренер Краснодара тоже неплох. Ивич.
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erybov1965
1693989832
Лично для меня лучший тренер России- это тот тренер,который при минимальном количестве легионеров в основе,при минимальных затратах на приобретение игроков у других команд,при большем количестве своих воспитанников,дает лучший результат.По итогам предыдущего чемпионата,если все учитывать,я бы отметил тренера Ростова и ЦСКА.
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шахта Заполярная
1693996641
Узнав что Семак лучший в России тренер у меня даже собака в голос засмеялась и сказала человеческим голосом - хорошая шутка от пана.
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Garrincha58
1693998974
лучший тренер прямо сейчас в России это Осинькин он строит игру по современному я уверен если бы ему доверили МанСити он бы тоже выиграл ЛЧ, а Гвардиола бы в Самаре так же боролся за середину таблицы
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zigbert
1694007929
Лучший тренер России должен возглавлять свою сборную. Семака туда что то не приглашают.
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