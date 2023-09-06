Петржела назвал лучшего тренера России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака лучшим тренером России.

«Семак заслуженно считается лучшим тренером в России, ведь, когда он стал тренером сине-бело-голубых, у них был слабый состав. Допускаю, что в «Спартаке» Сергей бы работал лучше Гильермо Абаскаля», – сказал Петржела.