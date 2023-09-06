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    Петржела назвал лучшего тренера России

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака лучшим тренером России.

    «Семак заслуженно считается лучшим тренером в России, ведь, когда он стал тренером сине-бело-голубых, у них был слабый состав. Допускаю, что в «Спартаке» Сергей бы работал лучше Гильермо Абаскаля», – сказал Петржела.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда выиграла 5 сезонов РПЛ подряд.
    • Сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 часа назад

      Лучший тренер России должен возглавлять свою сборную. Семака туда что то не приглашают.

      1
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 7 часов назад

      лучший тренер прямо сейчас в России это Осинькин он строит игру по современному я уверен если бы ему доверили МанСити он бы тоже выиграл ЛЧ, а Гвардиола бы в Самаре так же боролся за середину таблицы

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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 7 часов назад

      Узнав что Семак лучший в России тренер у меня даже собака в голос засмеялась и сказала человеческим голосом - хорошая шутка от пана.

      3
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 8 часов назад

      Как был клоуном так им и остался(( Позор блекло голубым))!!!

      1
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 9 часов назад

      Слабый состав у Зенита был в 90-Х, опять пан врёт как дышит.

      1
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > Алексей З 9 часов назад

      Согласен,но даже если считать,что у Зенита был слабый состав,только какая заслуга Семака,что состав стал сильным.

      1
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 9 часов назад

      Мне не нравится поведение и выходки Федотова, но то что он с Сочи и с ЦСКА был вторым и взял Кубок , надо признать его одним из лучших в стране.
      К Семаку по-любому будут предвзятые отношения, в самой "упакованной" команде , с неограниченном финансовым и административным ресурсом , да ещё с доброжелательным отношением судей, там поди и Саша Мост чемпионом стал бы.

      5
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 9 часов назад

      Лично для меня лучший тренер России- это тот тренер,который при минимальном количестве легионеров в основе,при минимальных затратах на приобретение игроков у других команд,при большем количестве своих воспитанников,дает лучший результат.По итогам предыдущего чемпионата,если все учитывать,я бы отметил тренера Ростова и ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > erybov1965 7 часов назад

      Я бы добавил Осинькина. Каждый год команду раздевают.

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      Рейтинг: +439

      erybov1965 > шахта Заполярная 3 часа назад

      Согласен,тренер тоже трудится по-настоящему.

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 10 часов назад

      Тренер Краснодара тоже неплох. Ивич.

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