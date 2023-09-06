Петржела назвал лучшего тренера России

Лучший тренер России должен возглавлять свою сборную. Семака туда что то не приглашают.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака лучшим тренером России.
«Семак заслуженно считается лучшим тренером в России, ведь, когда он стал тренером сине-бело-голубых, у них был слабый состав. Допускаю, что в «Спартаке» Сергей бы работал лучше Гильермо Абаскаля», – сказал Петржела.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда выиграла 5 сезонов РПЛ подряд.
- Сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар».