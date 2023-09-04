Федотов назвал виновного в проблемной трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, кто виноват в том, что команда второй год подряд вступает в сезон неукомплектованной.

– Нет трансферов к старту второй сезон подряд, кто виноват?

– Комплекс, наверное, главный тренер.

– Вы себя тоже вините в этом? Почему?

– Плохо настаивал. Здесь много нюансов.