Федотов назвал виновного в проблемной трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, кто виноват в том, что команда второй год подряд вступает в сезон неукомплектованной.
– Нет трансферов к старту второй сезон подряд, кто виноват?
– Комплекс, наверное, главный тренер.
– Вы себя тоже вините в этом? Почему?
– Плохо настаивал. Здесь много нюансов.
- ЦСКА набрал 11 очков в 7 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Клуб летом потратил на усиление состава 12,3 млн евро.
- Новичками московской команды стали Виктор Давила, Келлвен, Аббосбек Файзуллаев. Также был выкуплен Мойзес.
Источник: «Матч ТВ»