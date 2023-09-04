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    • Федотов назвал виновного в проблемной трансферной кампании ЦСКА

    Федотов назвал виновного в проблемной трансферной кампании ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, кто виноват в том, что команда второй год подряд вступает в сезон неукомплектованной.

    – Нет трансферов к старту второй сезон подряд, кто виноват?

    – Комплекс, наверное, главный тренер.

    – Вы себя тоже вините в этом? Почему?

    – Плохо настаивал. Здесь много нюансов.

    • ЦСКА набрал 11 очков в 7 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Клуб летом потратил на усиление состава 12,3 млн евро.
    • Новичками московской команды стали Виктор Давила, Келлвен, Аббосбек Файзуллаев. Также был выкуплен Мойзес.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2023 11:33
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