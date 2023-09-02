Стартовые составы на матч «Наполи» – «Лацио» на матч 3-го тура Серии А. Игра пройдет в Неаполе, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Мерет, Жезуш, Ррахмани, Оливейра Матиас, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия

Главный тренер: Руди Гарсия

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«Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Хюсай, Марушич, Камада, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Главный тренер: Маурицио Сарри