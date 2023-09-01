В 4 туре АПЛ лондонский «Челси» на своем поле сыграет с «Ноттингемом». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Челси»

«Синие» не лучшим образом втягиваются в сезон. «Аристократы» в трех стартовых турах набрали четыре очка и идут только на 10 месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «МанСити» составляет пять очков.

«Ноттингем»

«Лесники» в стартовых трех турах чемпионата Англии набрали три очка – команда идет на 14 месте в турнирной таблице. Примечательно, что «Ноттингем» в нынешнем розыгрыше АПЛ еще ни разу не играл вничью – в активе команды 1 победа и 2 поражения.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 95 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

«Челси» не проигрывает в 8 последних матчах против «Ноттингема»;

«Челси »забивает в 8 последних матчах против «Ноттингема»;

в последних 5 играх «Челси» пропускает в среднем 1.20, и забивает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Ноттингем Форест» пропускает в среднем 1.40 гола, а забивает 1.00 гола за игру.

Наш прогноз на игру

Исходя из статистики личных встреч, и текущей формы команд, предположим, что голы забьют обе команды, ну а победу одержат подопечные Маурисио Почеттино. Наш прогноз – победа «Челси» (1.40).