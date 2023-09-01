В 4 туре АПЛ лондонский «Челси» на своем поле сыграет с «Ноттингемом». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Челси»
«Синие» не лучшим образом втягиваются в сезон. «Аристократы» в трех стартовых турах набрали четыре очка и идут только на 10 месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «МанСити» составляет пять очков.
«Ноттингем»
«Лесники» в стартовых трех турах чемпионата Англии набрали три очка – команда идет на 14 месте в турнирной таблице. Примечательно, что «Ноттингем» в нынешнем розыгрыше АПЛ еще ни разу не играл вничью – в активе команды 1 победа и 2 поражения.
Статистика
История противостояния клубов насчитывает 95 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты
- 13.05.2023 «Челси» – «Ноттингем»2:2;
- 01.01.2018 «Ноттингем» – «Челси» 1:1;
- 05.01.2020 «Челси» – «Ноттингем» 2:0;
- 05.01.2019 «Челси» – «Ноттингем» 2:0;
- 20.09.2017 «Челси» – «Ноттингем» 5:1.
Факты о командах:
- «Челси» не проигрывает в 8 последних матчах против «Ноттингема»;
- «Челси »забивает в 8 последних матчах против «Ноттингема»;
- в последних 5 играх «Челси» пропускает в среднем 1.20, и забивает в среднем 1.60 гола за игру;
- в последних 5 играх «Ноттингем Форест» пропускает в среднем 1.40 гола, а забивает 1.00 гола за игру.
Наш прогноз на игру
Исходя из статистики личных встреч, и текущей формы команд, предположим, что голы забьют обе команды, ну а победу одержат подопечные Маурисио Почеттино. Наш прогноз – победа «Челси» (1.40).