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    • «Челси» – «Ноттингем»: прогноз на матч 4 тура АПЛ, 2 сентября

    «Челси» – «Ноттингем»: прогноз на матч 4 тура АПЛ, 2 сентября

    В 4 туре АПЛ лондонский «Челси» на своем поле сыграет с «Ноттингемом». Игра состоится в субботу, 2 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Челси»

    «Синие» не лучшим образом втягиваются в сезон. «Аристократы» в трех стартовых турах набрали четыре очка и идут только на 10 месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «МанСити» составляет пять очков.

    «Ноттингем»

    «Лесники» в стартовых трех турах чемпионата Англии набрали три очка – команда идет на 14 месте в турнирной таблице. Примечательно, что «Ноттингем» в нынешнем розыгрыше АПЛ еще ни разу не играл вничью – в активе команды 1 победа и 2 поражения.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 95 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 13.05.2023 «Челси» – «Ноттингем»2:2;
    • 01.01.2018 «Ноттингем» – «Челси» 1:1;
    • 05.01.2020 «Челси» – «Ноттингем» 2:0;
    • 05.01.2019 «Челси» – «Ноттингем» 2:0;
    • 20.09.2017 «Челси» – «Ноттингем» 5:1.

    Факты о командах:

    • «Челси» не проигрывает в 8 последних матчах против «Ноттингема»;
    • «Челси »забивает в 8 последних матчах против «Ноттингема»;
    • в последних 5 играх «Челси» пропускает в среднем 1.20, и забивает в среднем 1.60 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Ноттингем Форест» пропускает в среднем 1.40 гола, а забивает 1.00 гола за игру.

    Наш прогноз на игру

    Исходя из статистики личных встреч, и текущей формы команд, предположим, что голы забьют обе команды, ну а победу одержат подопечные Маурисио Почеттино. Наш прогноз – победа «Челси» (1.40).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 23:07
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