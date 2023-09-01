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    • «Рома» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2023

    «Рома» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Рома» – «Милан», 3 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Льоренте, Челик, Кристанте, Паредес, Ауар, Залевский, Эль-Шаарави, Белотти.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    «Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рома» – «Милан»

    Прямой эфир матча на «Бомбардире»

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 19:42
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