Смотреть прямую трансляцию матч «Рома» – «Милан», 3 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Льоренте, Челик, Кристанте, Паредес, Ауар, Залевский, Эль-Шаарави, Белотти.

Главный тренер: Жозе Моуринью

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

Главный тренер: Стефано Пиоли

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рома» – «Милан»

Прямой эфир матча на «Бомбардире»