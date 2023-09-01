Раскрыта зарплата Сафонова в «Краснодаре»

Стало известно, сколько зарабатывает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Kub Mash опубликовал выдержки из контракта 24-летнего футболиста.
Согласно документу, общий доход капитана «Краснодара» может достигать 12,3 миллионов рублей в месяц.
Фото: телеграм-канал Kub Mash
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду он провел 151 матч и пропустил 183 гола.
- Контракт голкипера с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник: Kub Mash