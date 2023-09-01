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    Раскрыта зарплата Сафонова в «Краснодаре»

    Стало известно, сколько зарабатывает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

    Kub Mash опубликовал выдержки из контракта 24-летнего футболиста.

    Согласно документу, общий доход капитана «Краснодара» может достигать 12,3 миллионов рублей в месяц.

    Фото: телеграм-канал Kub Mash

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду он провел 151 матч и пропустил 183 гола.
    • Контракт голкипера с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

    Выбирайте фаворита в главном матче тура с бонусом до 17000 рублей!

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    Источник: Kub Mash

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    01.09.2023 16:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1021

      Айболид 2 сентября, 09:59

      Оба , пруфы от бомбы ! А то напишут "от балды" , что Барриос в Зените 100 мильонов в день получает , а местные "м.удоходы" этому и рады .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      pandora777 1 сентября, 17:36

      нормас зарплата такая ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 сентября, 17:35

      есть команда в которой таких маленьких окладов нет вообще в основе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 1 сентября, 17:18

      Интересно , а юридически вы имеете право афишировать данные трудового договора ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > Алексей З 1 сентября, 17:40

      Капец ты душнила

      2
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