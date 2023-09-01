В 7 туре РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» в Москве встретится с калининградской «Балтикой». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 15:15 по московскому времени.
«Локомотив»
«Железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова постепенно вкатываются в сезон. Красно-зеленые, в целом, достойно начали сезон, но не обошлось и без ложки дегтя – разгром от столичного ЦСКА (1:4). Команда идет на 8 месте в РПЛ, и имеет в своем активе 9 очков.
«Балтика»
Калининградцы ожидаемо прозябают в нижней части турнирной таблицы. В активе команды Сергея Игнашевича только одна победа – над воронежским «Факелом» (2:1). Балтийцы с 3 баллами идут на 15 месте в РПЛ.
Статистика
История противостояния клубов насчитывает 10 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты
- 06.07.2023 «Локомотив» – «Балтика» 0:1;
- 25.09.2019 (пен) «Балтика» – «Локомотив» 1:1;
- 26.09.2018 «Балтика» – «Локомотив» 2:3;
- 13.11.1999 «Локомотив» – «Балтика» 2:1;
- 30.10.1998 «Локомотив» – «Балтика» 2:0.
Факты о командах:
- «Локомотив» не проигрывает в 6 последних матчах против «Балтики» в РПЛ;
- в последних 5 играх «Балтика» пропускает в среднем 1.00 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 гола за матч;
- в последних 5 играх «Локомотив» забивает в среднем 1.00 гола за игру, и пропускает в среднем 0.80 гола за матч;
- «Балтика» забивает в 3 последних матчах против «Локомотива»;
- «Балтика» забивает в 3, и пропускает в 4 последних матчах.
Наш прогноз на игру
«Локомотив» выглядит фаворитом в матче с «Балтикой», и наверняка сможет набрать три очка в игре с аутсайдером РПЛ. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1,85).