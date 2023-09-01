В 7 туре РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» в Москве встретится с калининградской «Балтикой». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 15:15 по московскому времени.

«Локомотив»

«Железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова постепенно вкатываются в сезон. Красно-зеленые, в целом, достойно начали сезон, но не обошлось и без ложки дегтя – разгром от столичного ЦСКА (1:4). Команда идет на 8 месте в РПЛ, и имеет в своем активе 9 очков.

«Балтика»

Калининградцы ожидаемо прозябают в нижней части турнирной таблицы. В активе команды Сергея Игнашевича только одна победа – над воронежским «Факелом» (2:1). Балтийцы с 3 баллами идут на 15 месте в РПЛ.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 10 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

«Локомотив» не проигрывает в 6 последних матчах против «Балтики» в РПЛ;

в последних 5 играх «Балтика» пропускает в среднем 1.00 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 гола за матч;

в последних 5 играх «Локомотив» забивает в среднем 1.00 гола за игру, и пропускает в среднем 0.80 гола за матч;

«Балтика» забивает в 3 последних матчах против «Локомотива»;

«Балтика» забивает в 3, и пропускает в 4 последних матчах.

Наш прогноз на игру

«Локомотив» выглядит фаворитом в матче с «Балтикой», и наверняка сможет набрать три очка в игре с аутсайдером РПЛ. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1,85).