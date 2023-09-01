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    • «Локомотив» – «Балтика»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 3 сентября

    «Локомотив» – «Балтика»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 3 сентября

    В 7 туре РПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» в Москве встретится с калининградской «Балтикой». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 15:15 по московскому времени.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова постепенно вкатываются в сезон. Красно-зеленые, в целом, достойно начали сезон, но не обошлось и без ложки дегтя – разгром от столичного ЦСКА (1:4). Команда идет на 8 месте в РПЛ, и имеет в своем активе 9 очков.

    «Балтика»

    Калининградцы ожидаемо прозябают в нижней части турнирной таблицы. В активе команды Сергея Игнашевича только одна победа – над воронежским «Факелом» (2:1). Балтийцы с 3 баллами идут на 15 месте в РПЛ.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 10 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 06.07.2023 «Локомотив» – «Балтика» 0:1;
    • 25.09.2019 (пен) «Балтика» – «Локомотив» 1:1;
    • 26.09.2018 «Балтика» – «Локомотив» 2:3;
    • 13.11.1999 «Локомотив» – «Балтика» 2:1;
    • 30.10.1998 «Локомотив» – «Балтика» 2:0.

    Факты о командах:

    • «Локомотив» не проигрывает в 6 последних матчах против «Балтики» в РПЛ;
    • в последних 5 играх «Балтика» пропускает в среднем 1.00 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 гола за матч;
    • в последних 5 играх «Локомотив» забивает в среднем 1.00 гола за игру, и пропускает в среднем 0.80 гола за матч;
    • «Балтика» забивает в 3 последних матчах против «Локомотива»;
    • «Балтика» забивает в 3, и пропускает в 4 последних матчах.

    Наш прогноз на игру

    «Локомотив» выглядит фаворитом в матче с «Балтикой», и наверняка сможет набрать три очка в игре с аутсайдером РПЛ. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1,85).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 15:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      2mech 1 сентября, 17:37

      Ждём победу Балтики! Вперёд Балтийцы!!!

      1
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      Рейтинг: +10

      Boris2024 > 2mech 1 сентября, 18:29

      Если дадут сенсацию да, будет интересно)

      0
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