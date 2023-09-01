Отец тренера «Ариса» прояснил будущее Кокорина

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский заявил, что нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина ждут в кипрском клубе.

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

Российский форвард вышел на замену на 87-й минуте матча ЛК с «Рапидом» (2:0).

Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе».

– Александр доказал свою состоятельность в тренировочном процессе, дал все основания для того, чтобы быть в команде. У меня такое ощущение, будто «Фиорентине» не на руку, что Саша в абсолютно топовой форме.

Думаю, здесь уже слово за Александром, ему решать, какой путь выбирать. Он однозначно должен играть, но в Италии у него больших шансов на это, думаю, нет, как бы о ни выглядел. К сожалению.

Ситуация неординарная, кроссворд. Много вопросов, на которые нет ответов. Это психологически очень сложно.

– Нужен ли Кокорин такому «Арису», забивающему в еврокубках по шесть мячей за матч?

– Однозначно нужен. Ждем. Очень надеемся. Для Александра всегда двери открыты, он лидер. С нетерпением ждем. Насколько я знаю, у Александра плотный контакт с «Арисом».

– Получается, с завтрашнего дня, когда закроется трансферное окно в Европе, у Кокорина останется всего несколько вариантов – Россия и Кипр, где окно открыто до середины сентября.

– Именно так.