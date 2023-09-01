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    Отец тренера «Ариса» прояснил будущее Кокорина

    Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский заявил, что нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина ждут в кипрском клубе.

    • Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.
    • Российский форвард вышел на замену на 87-й минуте матча ЛК с «Рапидом» (2:0).
    • Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе».

    – Александр доказал свою состоятельность в тренировочном процессе, дал все основания для того, чтобы быть в команде. У меня такое ощущение, будто «Фиорентине» не на руку, что Саша в абсолютно топовой форме.

    Думаю, здесь уже слово за Александром, ему решать, какой путь выбирать. Он однозначно должен играть, но в Италии у него больших шансов на это, думаю, нет, как бы о ни выглядел. К сожалению.

    Ситуация неординарная, кроссворд. Много вопросов, на которые нет ответов. Это психологически очень сложно.

    – Нужен ли Кокорин такому «Арису», забивающему в еврокубках по шесть мячей за матч?

    – Однозначно нужен. Ждем. Очень надеемся. Для Александра всегда двери открыты, он лидер. С нетерпением ждем. Насколько я знаю, у Александра плотный контакт с «Арисом».

    – Получается, с завтрашнего дня, когда закроется трансферное окно в Европе, у Кокорина останется всего несколько вариантов – Россия и Кипр, где окно открыто до середины сентября.

    – Именно так.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.09.2023 07:59
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