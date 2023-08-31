«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха третьим самым дорогим игроком в истории

«Аль-Иттихад» не оставляет попыток заполучить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Саудовцы готовы заплатить за него 150 миллионов фунтов (175 млн евро) с учетом бонусов.

Если сделка состоится, то войдет в топ-3 самых дорогих в истории футбола. Больше платил только «ПСЖ» за Килиана Мбаппе (180 млн) и Неймара (222 млн).

По информации Okaz, в пятницу Салах прилетит в Саудовскую Аравию на частном самолете для завершения трансфера.

Ранее «Ливерпуль» отказывался продавать египетского вингера.