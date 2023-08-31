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    «Рома» – «Милан»: прогноз на матч 3 тура Серии А, 1 сентября

    В пятницу, 1 сентября, «Рома» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра пройдет в рамках 3 тура Серии А, и начнется в 21:45 по мск.

    «Рома»

    Римляне пока неудачно стартовали в новом розыгрыше Серии А. Подопечные Жозе Моуриньо не сумели в первом туре национального первенства обыграть «Салернитану» (2:2), а затем уступили «Вероне» (1:2). Команда с 1 баллом занимает 13 место в турнирной таблице.

    «Милан»

    «Россонери» пока не испытывают проблем в Серии А. Команда в первом туре на выезде обыграла «Болонью» (2:0), а затем дома «хлопнула» «Торино» – 4:1. За счет яркого старта, «Милан» взобрался на вершину турнирной таблицы.

    Статистика

    История противостояния команд насчитывает 195 игр. В последних 5 матчах были зафиксированы следующие результаты:

    • 29.04.2023 «Рома» – «Милан» 1:1;
    • 08.01.2023 «Милан» – «Рома» 2:2;
    • 06.01.2022 «Милан» – «Рома» 3:1;
    • 31.10.2021 «Рома» – «Милан» 1:2;
    • 28.02.2021 «Рома» – «Милан» 1:2.

    Факты о командах:

    • «Милан» не проигрывает в 7 последних матчах против «Ромы»;
    • в последних 5 играх «Милан» пропускает в среднем 1.00 гола за матч, и забивает за 2.20 мяча за игру;
    • «Милан» забивает в 11 последних матчах против «Ромы»;
    • в последних 5 играх «Рома» пропускает в среднем 1.80 гола за игру, и забивает в среднем 2.00 мяча за матч;
    • «Рома» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Рома» забивает в 3 последних матчах;
    • «Рома» забивает в 6 последних матчах против «Милана».

    Наш прогноз на игру

    Предположим, что несмотря на выездной характер встречи, «Милан» сможет обыграть своего соперника, хотя и пропустит. Наш прогноз – победа «Милана»(2.65), обе забьют (1.95).

    Источник: Бомбардир

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