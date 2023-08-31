В пятницу, 1 сентября, «Рома» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра пройдет в рамках 3 тура Серии А, и начнется в 21:45 по мск.
«Рома»
Римляне пока неудачно стартовали в новом розыгрыше Серии А. Подопечные Жозе Моуриньо не сумели в первом туре национального первенства обыграть «Салернитану» (2:2), а затем уступили «Вероне» (1:2). Команда с 1 баллом занимает 13 место в турнирной таблице.
«Милан»
«Россонери» пока не испытывают проблем в Серии А. Команда в первом туре на выезде обыграла «Болонью» (2:0), а затем дома «хлопнула» «Торино» – 4:1. За счет яркого старта, «Милан» взобрался на вершину турнирной таблицы.
Статистика
История противостояния команд насчитывает 195 игр. В последних 5 матчах были зафиксированы следующие результаты:
- 29.04.2023 «Рома» – «Милан» 1:1;
- 08.01.2023 «Милан» – «Рома» 2:2;
- 06.01.2022 «Милан» – «Рома» 3:1;
- 31.10.2021 «Рома» – «Милан» 1:2;
- 28.02.2021 «Рома» – «Милан» 1:2.
Факты о командах:
- «Милан» не проигрывает в 7 последних матчах против «Ромы»;
- в последних 5 играх «Милан» пропускает в среднем 1.00 гола за матч, и забивает за 2.20 мяча за игру;
- «Милан» забивает в 11 последних матчах против «Ромы»;
- в последних 5 играх «Рома» пропускает в среднем 1.80 гола за игру, и забивает в среднем 2.00 мяча за матч;
- «Рома» пропускает в 3 последних матчах;
- «Рома» забивает в 3 последних матчах;
- «Рома» забивает в 6 последних матчах против «Милана».
Наш прогноз на игру
Предположим, что несмотря на выездной характер встречи, «Милан» сможет обыграть своего соперника, хотя и пропустит. Наш прогноз – победа «Милана»(2.65), обе забьют (1.95).