В «Аль-Насре» неожиданно отреагировали на вручение Роналду индивидуальной награды

Пресс-служба «Аль-Насра» в шутку оспорила признание Криштиану Роналду лучшим игроком августа в чемпионате Саудовской Аравии.
«Игрок месяца – нет. Вечный MVP – да.
Величайший футболист в истории начинает чемпионат на вершине», – говорится в публикации клуба из Эр-Рияда.
- У Роналду 5 голов и 3 ассиста в этом сезоне.
- «Аль-Наср» занимает 6-е место в чемпионате.
- Португалец обошел в голосовании Малкома («Аль-Хиляль»), Игора Коронадо («Аль-Иттихад») и Рияда Мареза («Аль-Ахли»).
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Источник: твиттер «Аль-Насра»