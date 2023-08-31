В «Аль-Насре» неожиданно отреагировали на вручение Роналду индивидуальной награды

Пресс-служба «Аль-Насра» в шутку оспорила признание Криштиану Роналду лучшим игроком августа в чемпионате Саудовской Аравии.

«Игрок месяца – нет. Вечный MVP – да.

Величайший футболист в истории начинает чемпионат на вершине», – говорится в публикации клуба из Эр-Рияда.

У Роналду 5 голов и 3 ассиста в этом сезоне.

«Аль-Наср» занимает 6-е место в чемпионате.

Португалец обошел в голосовании Малкома («Аль-Хиляль»), Игора Коронадо («Аль-Иттихад») и Рияда Мареза («Аль-Ахли»).

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