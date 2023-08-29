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    • В КХЛ объяснили отсутствие Fan ID: «В хоккее нет мата, в отличие от футбола»

    В КХЛ объяснили отсутствие Fan ID: «В хоккее нет мата, в отличие от футбола»

    Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов высказался о системе Fan ID.

    «Мы не проводили исследования на тему того, было ли какое-то перетекание болельщиков из футбола к нам на фоне введения Fan ID. Утверждать мы этого не можем.

    У нас нет опасений, что могут ввести Fan ID в хоккее. Мы обсуждали этот вопрос и с министерством спорта. На хоккее совершенно другой контингент: у нас нет мата, у нас семейная аудитория, до 20-ти процентов болельщиков – это дети, которые приходят вместе с родителями.

    На некоторых аренах количество женщин-посетителей достигает 50% – то есть половина аудитории женская. Нам действительно удалось сместить нашу аудиторию в эту сторону. У нас опасений относительно Fan ID в хоккее нет.

    Насколько справедливо, что футбол пострадал, а остальные виды спорта нет? Наверное, были какие-то предпосылки для того, чтобы ввести Fan ID в футбол», – сказал Доброхвалов.

    • На всех стадионах РПЛ система работает с весны.
    • Фанаты из-за нее бойкотируют матчи.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12429

      BRO_football 55 минут назад

      Тут проблема далеко не в мате. Fan ID ввели из-за отбитых на голову ультрас, для которых не сколько важен сам футбол, сколько проводить беспорядки: драки с фанатами другой команды, драки с полицией, поджечь файеры на стадионах, поджечь стулья.
      Скажите спасибо им в первую очередь

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      Рейтинг: +734

      Baggio1986 > BRO_football 25 минут назад

      Ультрас уже давно на стадионе не дебоширит так,как это было в 2000ые,дерутся сейчас в лесах и тд.,а файеры на футболе жгли всегда,это часть футбола...
      Был я на КХЛ не раз,там конечно не как на футболе,но тоже идиотов хватает,тоже фан уйди надо вводить тогда уж,а мат можно глушить на стадионах.

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