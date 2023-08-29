В КХЛ объяснили отсутствие Fan ID: «В хоккее нет мата, в отличие от футбола»

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов высказался о системе Fan ID.

«Мы не проводили исследования на тему того, было ли какое-то перетекание болельщиков из футбола к нам на фоне введения Fan ID. Утверждать мы этого не можем.

У нас нет опасений, что могут ввести Fan ID в хоккее. Мы обсуждали этот вопрос и с министерством спорта. На хоккее совершенно другой контингент: у нас нет мата, у нас семейная аудитория, до 20-ти процентов болельщиков – это дети, которые приходят вместе с родителями.

На некоторых аренах количество женщин-посетителей достигает 50% – то есть половина аудитории женская. Нам действительно удалось сместить нашу аудиторию в эту сторону. У нас опасений относительно Fan ID в хоккее нет.

Насколько справедливо, что футбол пострадал, а остальные виды спорта нет? Наверное, были какие-то предпосылки для того, чтобы ввести Fan ID в футбол», – сказал Доброхвалов.