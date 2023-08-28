«Краснодар» и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 2 сентября.
- Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Краснодар» – «Спартак»
- Победа «Краснодара» – 2.30
- Ничья – 3.80
- Победа «Спартака» – 3.00
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Источник: Бомбардир