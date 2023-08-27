Смотреть прямую трансляцию матч «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити», 3 тур чемпионата Англии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Иган, Робинсон, Ахмедходжич, Винисиус, Норвуд, Болдок, Осборн, Хамер, Осула, Траоре

Главный тренер: Пол Хекингботтом

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Диаш, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Альварес, Грилиш, Холанд

Главный тренер: Хосеп гвардиола

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити»

Прямой эфир матча на «Бомбардире», также игру можно посмотреть на канале «VK Видео».