Бубнов раскритиковал Абаскаля за матч с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Ахмата» в 6-м туре РПЛ.
«К Абаскалю после матча с «Зенитом» было много вопросов по выбору состава. Так начудил, что это сказалось на игре и на результате! Вот и теперь никто не может предсказать, какой у «Спартака» будет состав на матч с «Ахматом».
Впрочем, проблем хватает и у грозненцев. Ромащенко пока ничего не поменял в игре, изменилось только отношение к делу.
«Спартаку» сейчас, конечно, нужна победа. В противном случае на Абаскаля будет очень сильное давление. Ставлю на «красно-белых», но большого преимущества ждать не стоит», – сказал Бубнов.
- «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
- Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
- Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).
Источник: Sportbox