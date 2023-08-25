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    Бубнов раскритиковал Абаскаля за матч с «Зенитом»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Ахмата» в 6-м туре РПЛ.

    «К Абаскалю после матча с «Зенитом» было много вопросов по выбору состава. Так начудил, что это сказалось на игре и на результате! Вот и теперь никто не может предсказать, какой у «Спартака» будет состав на матч с «Ахматом».

    Впрочем, проблем хватает и у грозненцев. Ромащенко пока ничего не поменял в игре, изменилось только отношение к делу.

    «Спартаку» сейчас, конечно, нужна победа. В противном случае на Абаскаля будет очень сильное давление. Ставлю на «красно-белых», но большого преимущества ждать не стоит», – сказал Бубнов.

    • «Спартак» стартовал в новом сезоне с 5 побед подряд.
    • Затем команда проиграла «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
    • Следующий соперник спартаковцев – «Ахмат» (26 августа, 19:30 мск).

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    Где смотреть матч «Спартак» – «Ахмат» бесплатно: 6 тур РПЛ, 26 августа 2023
    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1438

      SLADE2019 19 минут назад

      Тяжелая будет игра. Но Спартак обязан побеждать.

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      Рейтинг: +4280

      Kollljan 1 час назад

      Ставлю на Ахмат.

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