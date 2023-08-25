Бубнов раскритиковал Абаскаля за матч с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Ахмата» в 6-м туре РПЛ.

«К Абаскалю после матча с «Зенитом» было много вопросов по выбору состава. Так начудил, что это сказалось на игре и на результате! Вот и теперь никто не может предсказать, какой у «Спартака» будет состав на матч с «Ахматом».

Впрочем, проблем хватает и у грозненцев. Ромащенко пока ничего не поменял в игре, изменилось только отношение к делу.

«Спартаку» сейчас, конечно, нужна победа. В противном случае на Абаскаля будет очень сильное давление. Ставлю на «красно-белых», но большого преимущества ждать не стоит», – сказал Бубнов.