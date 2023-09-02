Летнее трансферное окно-2023 подходит к концу, поэтому самое время подводить локальные итоги и выделять главные трансферы лета. Остановимся на самых дорогих переходах и будем ориентироваться на данные Transfermarkt. Сайт называет чистые трансферные стоимости без учета бонусных выплат.

Примечание: если этот рейтинг будет меняться, то мы его тоже поправим.

1. Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал») – 116,6 млн евро

Одна из главных трансферных интриг этого лета. Слухи вокруг ухода Райса из «Вест Хэма» разворачивались еще зимой, а летом – возобновились с новой силой. А на определенном этапе на Райса претендовали «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Вест Хэм» быстро превратил гонку за Райса в аукцион, и «Ман Сити» вышел из борьбы. Сначала «Арсенал» пробовал закрыть сделку на своих условиях, но клубы все же договорились на требованиях «Вест Хэма». Воспитанник и капитан клуба ушел за большие деньги и за трофеями. И выиграл первый титул в дебютном матче – помог «Арсеналу» обыграть «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии.

2. Мойзес Кайседо (из «Брайтона» в «Челси») – 116 млн евро

Еще один футболист АПЛ, за которого клуб устроил аукцион. «Брайтон» знал о желании Кайседо уйти еще зимой. К тому же клуб понимал, какой ажиотаж разворачивается вокруг полузащитника. «Брайтон» конвертировал все это в весьма выгодную продажу.

Первоначально за Кайседо тоже боролись два клуба – тот же «Арсенал» и «Челси». Когда «Арсенал» оценил все риски и сосредоточился на Райсе, «Челси» сконцентрировался на завершении сделки по Кайседо. При этом «Брайтон» действовал методично и постепенно вытягивал деньги из потенциального покупателя.

Итог – 116 млн евро чистыми. С бонусами цена доходит до 130 млн евро, что делает Кайседо самым большим трансфером в истории АПЛ.

3. Джуд Беллингем (из «Боруссии» Д в «Реал») – 103 млн евро

Ситуация Беллингема считывалась давно: Джуд – потрясающий молодой полузащитник, который притягивал внимание топовых покупателей. В итоге сделку закрыл мадридский «Реал». И сделал это достаточно быстро: без лишней возни и ненужного соперничества. По данным AS, Беллингем отказался от варианта с «Манчестер Сити», когда узнал об интересе «Реала». Позже сам Беллингем говорил о трансфере:

«Я всегда знал, что мною интересуются в Англии, это было нормально. Но я был немного удивлен, когда мой отец сел рядом и сказал: «Тобой интересуется «Реал». Это было 12 или 15 месяцев назад. По телу побежали мурашки, мое сердце чуть не остановилось. Такого не ожидаешь, когда растешь, не ожидаешь, что будешь играть за такую команду».

4. Харри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию») – 100 млн евро

Как бы Дэниэл Леви не хотел оставить главный актив, капитана и лучшего игрока у себя, ему это не удалось. У Харри Кейна оставался гол по контракту, и продлевать его он, судя по сообщениям медиа, не собирался. В то же время Кейн давно хотел выигрывать трофеи – с «Тоттенхэмом» на данном этапе истории у него это сделать не получилось.

Итог – Кейна нашла «Бавария», которая после ухода Роберта Левандовски провела целый сезон без классического центрального нападающего. Новые руководители быстро закрыли сделку по Кейну, согласившись заплатить необходимые Леви 100 млн евро. По данным The Athletic, все стороны довольны тем, как быстро завершились эти переговоры. Кейн уже успел дебютировать за «Баварию», забить первый мяч и упустить трофей.

5. Рандал Коло-Муани (из «Айнтрахта» в «ПСЖ») – 95 млн евро

Очень сложная сделка для «ПСЖ»: цена поднялась с изначально предложенных 30 млн в три раза. Французы очень хотели нового центрального нападающего и давно следили за Коло-Муани, который стал лучшим бомбардиром «Айнтрахта» в Бундеслиге в прошлом сезоне.

Как сообщил немецкий клуб, это рекордная продажа в его истории. Плюс трансфер одобрили все: от тренерского штаба до членов правления. Забавно, что Коло-Муани переходил в «Айнтрахт» на правах свободного агента прошлым летом.

6. Йошко Гвардиол (из «Лейпцига» в «Манчестер Сити») – 90 млн евро

Самый дорогой защитник в истории фтубола. По слухам английских медиа, лично Хосеп Гвардиола наблюдал за ним с февраля, а к маю сформировал короткую рецензию: «Он идеально подходит футболу «Ман Сити» по стилю».

Клуб представил Гвардиола через сходство с фамилией главного тренера. Сам защитник после трансфера сказал: «Я всегда мечтал когда-нибудь поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – настоящая честь для меня. Каждый, кто видел игру «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит. Переход в «Ман Сити» – нечто особенное для меня и семьи.

Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе моя игра будет прогрессировать».

7. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль») – 90 млн евро

Когда Неймар переходил из «Барселоны» в «ПСЖ», медиа штамповали одну и ту же причину: он хочет выйти из тени Лионеля Месси и всерьез бороться за «Золотой мяч». Проект «ПСЖ» предполагал большие победы, персональное мастерство – быстрое достижение цели. Но ни того, ни другого не произошло.

«ПСЖ» побеждал на уровне Франции и не дотягивал до победы в Лиге чемпионов. Неймар стагнировал, часто отвлекался от футбола и постепенно затухал. Вдобавок, со временем выросло влияние Килиана Мбаппе – по слухам, Мбаппе хотел ухода Нея.

Этот трансфер – идеальная возможность для всех сторон. «ПСЖ» продал проблемный актив за большие деньги. Неймар же неплохо заработает (по разным данным, до 160 млн евро за два сезона) и останется в центре внимания – все-таки Саудовская Аравия набрала массу звезд, чтобы за ней никто не следил.

8. Расмус Хойлунд (из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед») – 75 млн евро

Эрик тен Хаг давно говорил, что для крепости фундамента «Манчестер Юнайтед» ему нужен сильный нападающий, способный создавать моменты самостоятельно и реализовывать их. Хойлунд провел один крепкий сезон: в 32 матчах Серии А прошлого сезона Хойлунд забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Джан Пьеро Гасперини на просьбу сравнить его с Холандом ответил:

«Это два разных игрока. Эрлинг лучший в мире по реализации создаваемых для него моментов. Расмус в этом плане похуже, конечно. Но он быстрее, чуточку умнее и эффективнее. Италия не предполагает сильного прогресса – обычного такого добиваются в других лигах. Расмус точно станет мировой звездой со временем, если уедет в условную Англию».

У «МЮ» был выбор между Кейном и Хойлундом. Тен Хаг прокомментировал решение клуба так: «Мы выбрали нападающего и очень довольны своим выбором. Харри Кейн – отличный нападающий. Он обладает всеми навыками, которые хочется видеть у нападающего. Это потеря для АПЛ.

Не думаю, что мне нужно вступать в эту дискуссию [почему они выбрали не Кейна] или высказывать свое мнение по этому поводу. Мы профессиональны, и процессы, которые мы выполняем, очень осторожны. Мы учитываем многие вещи, но и в итоге принимаем решения, но не в одночасье. Мы изучаем каждое решение и довольны командой, которая у нас сейчас есть».

9. Кай Хаверц (из «Челси» в «Арсенал») – 75 млн евро

Один из самых больших игроков «Челси». И он откровенно заскучал в команде. Хавертц говорил: «Я не хочу менять условия: меня все устраивает в Англии, но с неудачами нужно что-то делать». Шанс появился – его переманил Микель Артета, заплатив «Челси» большие деньги.

Артета отмечал умение Хаверца поддерживать позиционные атаки и быть в эпицентре событий, постоянно отыгрываясь с партнерами по команде. Сейчас у немецкого нападающего больше шансов выйти на новый уровень из-за длительной травмы Габриэля Жезуса.

10. Доминик Собослаи (из «Лейпцига» в «Ливерпуль») – 70 млн евро

Здесь просто вставим цитату Юргена Клоппа, который уже накидал респектов новичку, говоря о его квалификации:

«У нас уже было некоторое представление о Доминике как о сопернике из-за пары очень непростых матчей против «Зальцбурга», когда он там играл. Думаю, что все, кто видел эти матчи, поняли, что даже в тот момент он был очень перспективен. Однако давления нет. Доминик все еще очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться, и это означает, что всем нам нужно набраться терпения и дать ему время, чтобы его талант проявился в нашей команде. Хорошо, что наши болельщики понимают этот процесс.

Я очень благодарен всем в клубе, кто внес свой вклад в то, чтобы этот трансфер случился. Это подписание для нашего настоящего, а также для нашего будущего».

Фото: imago-images.de, AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press

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