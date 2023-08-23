Агент Миранчука анонсировал новости о будущем футболиста

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

«Прошу пока не разгонять всю истерию по поводу Леши. У Леши все будет хорошо, у него действует двухлетний контракт с «Аталантой».

Думаю, буквально в течение этой недели‑начале следующей появится полноценная информация. Пока рано что‑либо говорить», – сказал Шпинев.

Миранчук играет в Италии с 2020 года.

В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.

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