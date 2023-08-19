Пакету не вызвали в сборную Бразилии из-за подозрений в ставках

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз сообщил, что не вызвал в команду на сентябрьские матчи Лукаса Пакету из «Вест Хэма» из-за его личных проблем.

Пакета в Англии подозревается в участии в ставках.

Бразилец якобы специально получил желтую карточку в одном из матчей. Ставки были сделаны у бразильских букмекеров.

Пакету планировал купить «Манчестер Сити».

«Мне нравится Пакета, он был в нашем списке. Но мы дали ему возможность решить личные вопросы, выходящие за рамки футбола. Чтобы ему было комфортнее. Потом двери сборной будут открыты для Лукаса», – сказал Диниз.