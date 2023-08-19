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    • Пакету не вызвали в сборную Бразилии из-за подозрений в ставках

    Пакету не вызвали в сборную Бразилии из-за подозрений в ставках

    Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз сообщил, что не вызвал в команду на сентябрьские матчи Лукаса Пакету из «Вест Хэма» из-за его личных проблем.

    • Пакета в Англии подозревается в участии в ставках.
    • Бразилец якобы специально получил желтую карточку в одном из матчей. Ставки были сделаны у бразильских букмекеров.
    • Пакету планировал купить «Манчестер Сити».

    «Мне нравится Пакета, он был в нашем списке. Но мы дали ему возможность решить личные вопросы, выходящие за рамки футбола. Чтобы ему было комфортнее. Потом двери сборной будут открыты для Лукаса», – сказал Диниз.

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    Источник: Goal

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