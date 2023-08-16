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    За Неймара заплатили больше всего денег в истории футбола

    Нападающий Неймар после перехода из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» стал футболистом, за которого в совокупности заплатили больше всего денег.

    Трансфер в саудовский клуб оценивается в 90 миллионов евро. «ПСЖ» заплатил за бразильца в 2017 году 222 миллиона евро, а «Барселона» купила его у «Сантоса» за 88 миллионов.

    Суммарно за Неймара заплатили 400 миллионов евро – это рекорд. Бразилец опередил Ромелу Лукаку («Челси»), за которого заплатили 333,36 миллиона евро. Третье место занимает Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 247 миллионов евро.

    • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.

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    Источник: Transfermarkt

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