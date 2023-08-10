Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Любой российский тренер может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал»

    Мостовой: «Любой российский тренер может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности возглавить клуб из Саудовской Аравии.

    «Нет ничего удивительного, что Карпину предлагали работу в Саудовской Аравии. Получилось бы у него или нет зависит от качества футболистов. Если в команде у тебя есть несколько звeзд, то, конечно, всe получится.

    Любой российский тренер при хорошем подборе игроков может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал туда за такие деньги и отдыхал с футболистами такого уровня», – сказал Мостовой.

    • Мостовой учится на тренера.

    Новости по теме
    Мостовой: «Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется» 24
    Мостовой дал совет «Спартаку» после поражения от «Урала» 6
    Мостовой раскритиковал Абаскаля: «Как он научит «Спартак» играть надеждно, если сам не играл» 8
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2023 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +372

      odessakmv 10 августа, 20:56

      Хорошо, что ты не любой, еще лучше, что не тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      Марк Аврелий! 10 августа, 20:47

      Ну, дык, езжай болезный!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      life85 10 августа, 20:23

      Жалко что ты не тренер )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2249

      Bozigit 10 августа, 20:19

      Птица говорун )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2249

      Bozigit 10 августа, 20:18

      Тебя там не хватает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте 10 августа, 19:58

      Я бы тоже поехал туда за такие деньги-------
      Одна только проблема.Не нужен ты там ни разу.Они там известных и знаменитых завлекают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      mama1991 10 августа, 19:19

      в аравии сегодня не про успех,а про медийность

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 