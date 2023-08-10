Мостовой: «Любой российский тренер может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил о готовности возглавить клуб из Саудовской Аравии.

«Нет ничего удивительного, что Карпину предлагали работу в Саудовской Аравии. Получилось бы у него или нет зависит от качества футболистов. Если в команде у тебя есть несколько звeзд, то, конечно, всe получится.

Любой российский тренер при хорошем подборе игроков может быть успешен в Саудовской Аравии. Я бы тоже поехал туда за такие деньги и отдыхал с футболистами такого уровня», – сказал Мостовой.