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    • «Рейтинг составлялся в Лахта-центре?»: Зарема – о списке 33 лучших игроков прошлого сезона

    «Рейтинг составлялся в Лахта-центре?»: Зарема – о списке 33 лучших игроков прошлого сезона

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала оценку списку 33 лучших футболистов прошлого сезона по версии РФС.

    «Джон Кордоба точно сильнее Александра Соболева? Клаудиньо выше Квинси Промеса? Вильмар Барриос выше Руслана Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, все же Литвинов сильнее Игоря Дивеева, а?

    В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в Лахта-центре?» – сказала Салихова.

    • «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ.
    • Команда впервые в истории стартовала с 5 побед подряд.
    • Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Урала» (11 августа).

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    Источник: Sport24

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    09.08.2023 09:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      Belyiccat 9 августа, 11:37

      Хто Соболев? А чё он до сих пор в Спартаке? Почему в Реал не отпускаете?

      0
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 9 августа, 11:20

      Ну и дура баба, причём тупая дура. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5286

      neveldomha 9 августа, 11:04

      Ну всем дала, никого не обошла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 9 августа, 10:34

      херасе, барриоса с литвиновым сравнивать, она вообще уже снаркоманилась?

      3
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      Рейтинг: +505

      Romeo 123 9 августа, 10:33

      Что-то в последнее время её очень много стало, шла бы на кухню борщ готовить

      0
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 9 августа, 09:55

      Заткнулась бы, дура! Иди бабский футбол смотри!

      3
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