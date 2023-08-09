«Рейтинг составлялся в Лахта-центре?»: Зарема – о списке 33 лучших игроков прошлого сезона

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала оценку списку 33 лучших футболистов прошлого сезона по версии РФС.
«Джон Кордоба точно сильнее Александра Соболева? Клаудиньо выше Квинси Промеса? Вильмар Барриос выше Руслана Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, все же Литвинов сильнее Игоря Дивеева, а?
В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в Лахта-центре?» – сказала Салихова.
- «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ.
- Команда впервые в истории стартовала с 5 побед подряд.
- Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Урала» (11 августа).
Источник: Sport24