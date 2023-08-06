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  • Итальянский мафиози «спалился» перед полицией во время празднования скудетто «Наполи» – он скрывался 11 лет

Итальянский мафиози «спалился» перед полицией во время празднования скудетто «Наполи» – он скрывался 11 лет

6 августа 2023, 09:49

Винченцо Ла Порта, известный итальянский мафиози, арестован полицией. Ей помогло чемпионство «Наполи».

Последнее время Ла Порта был в розыске за организацию преступного сговора, связанного с систематическим уклонением от уплаты налогов, налоговым мошенничеством и мошенничеством с целью причинения вреда иностранным поставщикам. Мужчина был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы.

Преступника вычислили на греческом острове Корфу. В местном ресторане праздновали чемпионство «Наполи», на нем присутствовал мафиози и попал на фото. Операция по задержанию была проведена совместно греческой и итальянской полицией.

  • Всего Ла Порта провел в бегах 11 лет.
  • «Наполи» взял чемпионство впервые за 33 года.
  • Сезон Серии А стартует через 2 недели.

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Источник: Sky Tg24
Италия. Серия А Наполи
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