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    • Итальянский мафиози «спалился» перед полицией во время празднования скудетто «Наполи» – он скрывался 11 лет

    Итальянский мафиози «спалился» перед полицией во время празднования скудетто «Наполи» – он скрывался 11 лет

    Винченцо Ла Порта, известный итальянский мафиози, арестован полицией. Ей помогло чемпионство «Наполи».

    Последнее время Ла Порта был в розыске за организацию преступного сговора, связанного с систематическим уклонением от уплаты налогов, налоговым мошенничеством и мошенничеством с целью причинения вреда иностранным поставщикам. Мужчина был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы.

    Преступника вычислили на греческом острове Корфу. В местном ресторане праздновали чемпионство «Наполи», на нем присутствовал мафиози и попал на фото. Операция по задержанию была проведена совместно греческой и итальянской полицией.

    • Всего Ла Порта провел в бегах 11 лет.
    • «Наполи» взял чемпионство впервые за 33 года.
    • Сезон Серии А стартует через 2 недели.

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    Источник: Sky Tg24

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    06.08.2023 09:49
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