Итальянский мафиози «спалился» перед полицией во время празднования скудетто «Наполи» – он скрывался 11 лет

Винченцо Ла Порта, известный итальянский мафиози, арестован полицией. Ей помогло чемпионство «Наполи».
Последнее время Ла Порта был в розыске за организацию преступного сговора, связанного с систематическим уклонением от уплаты налогов, налоговым мошенничеством и мошенничеством с целью причинения вреда иностранным поставщикам. Мужчина был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы.
Преступника вычислили на греческом острове Корфу. В местном ресторане праздновали чемпионство «Наполи», на нем присутствовал мафиози и попал на фото. Операция по задержанию была проведена совместно греческой и итальянской полицией.
- Всего Ла Порта провел в бегах 11 лет.
- «Наполи» взял чемпионство впервые за 33 года.
- Сезон Серии А стартует через 2 недели.
Источник: Sky Tg24