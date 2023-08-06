Итальянский мафиози «спалился» перед полицией во время празднования скудетто «Наполи» – он скрывался 11 лет

Винченцо Ла Порта, известный итальянский мафиози, арестован полицией. Ей помогло чемпионство «Наполи».

Последнее время Ла Порта был в розыске за организацию преступного сговора, связанного с систематическим уклонением от уплаты налогов, налоговым мошенничеством и мошенничеством с целью причинения вреда иностранным поставщикам. Мужчина был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы.

Преступника вычислили на греческом острове Корфу. В местном ресторане праздновали чемпионство «Наполи», на нем присутствовал мафиози и попал на фото. Операция по задержанию была проведена совместно греческой и итальянской полицией.