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  • Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне

Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне

5 августа 2023, 23:30
5

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед благотворительным матчем на лондонском «Стэмфорд Бридж». В нем сыграли команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

  • Вырученные деньги пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии.

Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы видим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко», – сказал Зеленский, после чего была объявлена минута молчания.

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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_David_Villa_
1691272903
Народ в жопу загнал) каждый день смерти долги а им до футбола)
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BarStep
1691308630
Хотя я и ненавижу низкопробных шуток ниже пояса.. Но здесь должен констатировать - у этого "лидера" 404 членом по роялю получалось получше..
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