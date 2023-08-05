Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед благотворительным матчем на лондонском «Стэмфорд Бридж». В нем сыграли команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

Вырученные деньги пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии.

Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы видим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко», – сказал Зеленский, после чего была объявлена минута молчания.