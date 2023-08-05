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    • Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне

    Зеленский выступил с речью перед благотворительным матчем в Лондоне

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед благотворительным матчем на лондонском «Стэмфорд Бридж». В нем сыграли команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

    • Вырученные деньги пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

    «Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии.

    Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы видим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко», – сказал Зеленский, после чего была объявлена минута молчания.

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    Источник: Sports.ru

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    05.08.2023 23:30
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +8142

      BarStep 6 августа, 10:57

      Хотя я и ненавижу низкопробных шуток ниже пояса..
      Но здесь должен констатировать -
      у этого "лидера" 404 членом по роялю получалось получше..

      0
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > BarStep 6 августа, 11:59

      Ваше мнение очень важно для нас.Оставайтесь на линии.

      1
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 07:15

      Ну что тут скажешь ?
      Президент своей страны , лидер нации , посетил благотворительный матч с участием гордостью своей страны.
      А кто-то из бункера не вылезает и помоями обливают Олимпиоников , которые прославляли страну , но видя происходящее , уехали жить в Европу.
      Так и живём.

      4
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      Рейтинг: +5285

      neveldomha > Алексей З 6 августа, 09:30

      Лидер нациков взошел на пост президента с лозунгом "я остановлю войну. Я принесу мир на украину". И где эти лозунги? Урод ты тупорылый.

      4
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      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > neveldomha 6 августа, 11:15

      Кредо клоуна Зели - по миру с протянутой рукой .

      1
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > neveldomha 6 августа, 11:56

      Да канеш.Украина напала на Россию..24.02.22

      1
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      Рейтинг: +34917

      VVM1964 > Имя на этом сайте 6 августа, 12:14

      Не напала, но "МЫ" на два часа опередили !!! И они в это свято верят !((

      2
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      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > VVM1964 6 августа, 12:37

      Маленькая и наглая Украина напала на огромную ЯДЕРНУЮ Россию.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Алексей З 7 августа, 08:15

      Хохлятский прихвастень, так ты ещё и стукач, очень стыдно за тебя, можешь снова нажать кнопку пожаловаться!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 07:11

      Для чего вы сюда это выкладываете, если потом практически все комментарии удаляете ?
      Идёт военный конфликт , ну и что вы хотите услышать от массы одной из сторон ?
      Вы настолько безобразно работаете на футбольной теме, что только голыми девицами и политикой как-то собираете просмотры.
      Вы просто не о чём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      DMитрий 6 августа, 03:10

      Вроде бомбардир приказал сам себе наложить вето на политику, СВО и высказывания намекающие на это...? Или всё таки просто наложить!!!?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Al Dagistani 6 августа, 01:01

      Народ в жопу загнал) каждый день смерти долги а им до футбола)

      3
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      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Al Dagistani 6 августа, 01:30

      Дагестан За Россию ?
      До самой смерти ?
      Ты ! Al Dagistani умрешь за путина ?
      Как там было на войне --за Сталина !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 6 августа, 00:24

      Перед началом игры певица Джамала исполнила гимн Украины, а затем к игрокам и зрителям обратился президент Украины Владимир Зеленский.

      «Стэмфорд Бридж» — стадион лондонского клуба «Челси», в котором несколько лет играл Шевченко.....В числе прочих на поле вышли партнер Шевченко по «Динамо» Сергей Ребров, а также Жерар Пике, Патрик Виейра, Петр Чех и Джанфранко Дзола.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +548

      Айболид 6 августа, 00:09

      Зеля приканал попить вИски из Бориной пиписки .
      Ну и минута молчания по стране 404 .

      10
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      ...
      Рейтинг: +34917

      VVM1964 > Айболид 6 августа, 02:49

      Поздравляю с верхом твоего интеллектуального творения !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > VVM1964 6 августа, 11:11

      Не смог удержаться , понимаешь .
      А верх твоего интеллектуального развития ? Заручкался с хохляцким троллем-провокатором . Когда в вышиванку обрядишься и заорёшь «Москаляку на гіляку!» ? А , патриот ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +34917

      VVM1964 > Айболид 6 августа, 12:11

      Ну почему у тебя ВСЕГДА какие-то крайности ??? Ну надоело херню-то писать !!!???(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > VVM1964 6 августа, 12:46

      А ты как "и нашим и вашим" одновременно ? Тоже "неплохо".

      1
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 5 августа, 23:46

      Бомба решила --быть тут Зеленскому.
      Вой zеттовских обеспечен..)))

      -

      0
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Имя на этом сайте 6 августа, 07:50

      Сейчас набегут, слюнями брызгать, рубашки на груди рвать , патриоты херовы.
      Только и остаётся на чужих орать , если свой как моль , в бункере отсиживается.

      3
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      Рейтинг: +5285

      neveldomha > Алексей З 6 августа, 09:23

      А ты хрюлявый где схоронился?

      3
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