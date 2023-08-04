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    У ЦСКА появился новый генеральный спонсор

    ЦСКА объявил о сотрудничестве с брендом GOLD’N APOTHEKA. Теперь это генеральный спонсор клуба.

    «Бренд GOLD’N APOTHEKA выпускает биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы. Особенность и уникальность бренда заключается в том, что все продукты создаются и разрабатываются экспертами на лучших мировых производствах, при этом сохраняя свою доступность для каждого потребителя.

    Важным направлением сотрудничества станет популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, участие в образовательных и социальных проектах.

    Логотип бренда появится на передней части игровой формы красно-синих, на бортах ВЭБ Арены, на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, в видеороликах CSKA TV.

    Также ЦСКА и GOLD’N APOTHEKA готовят совместные активности для зрителей и болельщиков», – написали москвичи.

    • ЦСКА завтра, 5 августа, примет «Локомотив».
    • Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
    • ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.

    Успейте забрать специальный бонус для болельщиков ЦСКА!

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    04.08.2023 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 08:04

      хряки вообще гербалайф рекламировали. причём, их реклама размещалась ровно посреди жoп игроков, на шортах. вот это был лютый троллинг)))

      0
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      Рейтинг: +764

      Азбука 4 августа, 22:58

      Ладно бы лекарства выпускали, а так жульём попахивает.

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      Рейтинг: +156

      biber ru 4 августа, 21:33

      Лучше бы игроки новые появились.

      1
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      Рейтинг: +1826

      Таврида 4 августа, 21:23

      У кого-то генеральные спонсоры Газпром, Лукойл, а это просто позор какой-то...

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