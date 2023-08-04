У ЦСКА появился новый генеральный спонсор

ЦСКА объявил о сотрудничестве с брендом GOLD’N APOTHEKA. Теперь это генеральный спонсор клуба.

«Бренд GOLD’N APOTHEKA выпускает биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы. Особенность и уникальность бренда заключается в том, что все продукты создаются и разрабатываются экспертами на лучших мировых производствах, при этом сохраняя свою доступность для каждого потребителя.

Важным направлением сотрудничества станет популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, участие в образовательных и социальных проектах.

Логотип бренда появится на передней части игровой формы красно-синих, на бортах ВЭБ Арены, на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, в видеороликах CSKA TV.

Также ЦСКА и GOLD’N APOTHEKA готовят совместные активности для зрителей и болельщиков», – написали москвичи.

ЦСКА завтра, 5 августа, примет «Локомотив».

Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.

ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.

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