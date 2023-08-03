Агент Кокорина объяснил, зачем форвард вернулся в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал понять, что сейчас приоритетом игрока стало закрепиться в составе итальянской команды.
– Естественно, Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс себя проявить. Сейчас он в расположении «Фиорентины» и думает только о своем клубе.
Я говорил, что у него есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги. Но сегодня Саша тренируется в «Фиорентине». Все мысли о том, чтобы остаться там и играть.
– Им сейчас довольны во Флоренции?
– Это лучше у «Фиорентины» спросить.
- Российский форвард с августа был в аренде в «Арисе».
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
Источник: «Матч ТВ»