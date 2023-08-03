Агент Кокорина объяснил, зачем форвард вернулся в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал понять, что сейчас приоритетом игрока стало закрепиться в составе итальянской команды.

– Естественно, Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс себя проявить. Сейчас он в расположении «Фиорентины» и думает только о своем клубе.

Я говорил, что у него есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги. Но сегодня Саша тренируется в «Фиорентине». Все мысли о том, чтобы остаться там и играть.

– Им сейчас довольны во Флоренции?

– Это лучше у «Фиорентины» спросить.