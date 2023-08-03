Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Кокорина объяснил, зачем форвард вернулся в «Фиорентину»

    Агент Кокорина объяснил, зачем форвард вернулся в «Фиорентину»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал понять, что сейчас приоритетом игрока стало закрепиться в составе итальянской команды.

    – Естественно, Александр вернулся в «Фиорентину» для того, чтобы закрепиться в ней, получить шанс себя проявить. Сейчас он в расположении «Фиорентины» и думает только о своем клубе.

    Я говорил, что у него есть предложения от команд и из‑за рубежа, и из российской Премьер‑лиги. Но сегодня Саша тренируется в «Фиорентине». Все мысли о том, чтобы остаться там и играть.

    – Им сейчас довольны во Флоренции?

    – Это лучше у «Фиорентины» спросить.

    • Российский форвард с августа был в аренде в «Арисе».
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

    Новости по теме
    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на турнир в Англии 2
    У Кокорина есть предложения из РПЛ
    «Знаю его с малых лет»: Муту оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2023 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +280

      Боров мясной 4 августа, 01:36

      За деньгами вернулся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1367

      mama1991 3 августа, 23:56

      пака ему в пару в нападение, на старух итальянских))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner 3 августа, 23:34

      Кокоша вернулся за оставшимся баблом. Сорвать до конца свой куш - и на пенсию писать мемуары!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 