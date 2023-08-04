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    • Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ростов» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Ростов» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    «Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 5 августа в 15:00 по московскому времени.

    Ростовчане победили «Крылья» в трех последних очных матчах.

    «Крылья» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу самарцев составляет 2,30. На ничью дают 3,60. На выигрыш «Ростова» можно поставить за 3,10.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставьте на победителя матча со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 19:00
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