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    «Реал» определился с суммой, которую предложит за Мбаппе

    «Реал» собирается оформить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшее время.

    По информации ESPN, мадридский клуб планирует закрыть сделку до середины августа. Однако «ПСЖ» еще не сообщил «Реалу» окончательную цену.

    «Реал» готов потратить на Мбаппе более 200 миллионов евро.

    • «Реал» – основной претендент на Мбаппе.
    • За Килиана требуют 250 миллионов евро.
    • Нападающий не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня 2024 года.
    • В связи с этим «ПСЖ» отстранил его и не взял в турне по Японии.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1733

      Таврида 6 минут назад

      Если арабо-французы будут кривляться и выпендриваться, то останутся как бабка из сказки у разбитого корыта.

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