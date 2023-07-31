«Реал» определился с суммой, которую предложит за Мбаппе

«Реал» собирается оформить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшее время.
По информации ESPN, мадридский клуб планирует закрыть сделку до середины августа. Однако «ПСЖ» еще не сообщил «Реалу» окончательную цену.
«Реал» готов потратить на Мбаппе более 200 миллионов евро.
- «Реал» – основной претендент на Мбаппе.
- За Килиана требуют 250 миллионов евро.
- Нападающий не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня 2024 года.
- В связи с этим «ПСЖ» отстранил его и не взял в турне по Японии.
Источник: ESPN