«Реал» определился с суммой, которую предложит за Мбаппе

«Реал» собирается оформить трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшее время.

По информации ESPN, мадридский клуб планирует закрыть сделку до середины августа. Однако «ПСЖ» еще не сообщил «Реалу» окончательную цену.

«Реал» готов потратить на Мбаппе более 200 миллионов евро.