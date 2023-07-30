Эракович прокомментировал дебют за «Зенит»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о дебюте в команде.

Серб вышел на замену накануне в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Эракович куплен у «Црвены Звезды».

На игрока также претендовал «Спартак».

«Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счeте и пропустили всего за три минуты до конца. А ведь всe было в наших руках! Но выйти на поле в составе «Зенита» – очень радостное событие для меня. Каждый футболист, сидящий на скамейке, ждeт возможности войти в игру в любой момент. Я не первый раз в карьере выхожу на замену вот так, незапланированно, так что не был растерян. Верю в себя, в то, что делаю, поэтому совершенно не нервничал.

Какие впечатления от российского футбола? Мне очень понравился и стадион, и атмосфера, и сама игра. «Ростов» – отличная команда, мы вели в счeте до самого конца встречи, но нам не хватило трeх минут, чтобы выиграть. «Зенит» больше заслуживал победы, но ничего, двигаемся дальше», – сказал Эракович.