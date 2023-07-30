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    Эракович прокомментировал дебют за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о дебюте в команде.

    • Серб вышел на замену накануне в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
    • Эракович куплен у «Црвены Звезды».
    • На игрока также претендовал «Спартак».

    «Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счeте и пропустили всего за три минуты до конца. А ведь всe было в наших руках! Но выйти на поле в составе «Зенита» – очень радостное событие для меня. Каждый футболист, сидящий на скамейке, ждeт возможности войти в игру в любой момент. Я не первый раз в карьере выхожу на замену вот так, незапланированно, так что не был растерян. Верю в себя, в то, что делаю, поэтому совершенно не нервничал.

    Какие впечатления от российского футбола? Мне очень понравился и стадион, и атмосфера, и сама игра. «Ростов» – отличная команда, мы вели в счeте до самого конца встречи, но нам не хватило трeх минут, чтобы выиграть. «Зенит» больше заслуживал победы, но ничего, двигаемся дальше», – сказал Эракович.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8382

      nik55 1 час назад

      В «Црвене Звезде» ответили, почему продали Эраковича «Зениту», а не «Спартаку» просто отвалили денег

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