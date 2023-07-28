«Знаю его с малых лет»: Муту оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Бывший нападающий «Фиорентины» Адриан Муту считает, что форвард команды Александр Кокорин еще может проявить себя в Серии А.

– Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую «Фиорентину». У парня огромный талант. Если адаптируется в Италии – а такая проблема есть и у румын – покажет все, на что способен.

– Вы считаете, что Кокорин после «Ариса» может возродить карьеру в «Фиорентине»?

– Конечно! Я знаю его с малых лет. Талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость.

– «С малых лет» – со времен «Динамо»?

– Да. Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился.