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    • «Знаю его с малых лет»: Муту оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

    «Знаю его с малых лет»: Муту оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

    Бывший нападающий «Фиорентины» Адриан Муту считает, что форвард команды Александр Кокорин еще может проявить себя в Серии А.

    – Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую «Фиорентину». У парня огромный талант. Если адаптируется в Италии – а такая проблема есть и у румын – покажет все, на что способен.

    – Вы считаете, что Кокорин после «Ариса» может возродить карьеру в «Фиорентине»?

    – Конечно! Я знаю его с малых лет. Талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость.

    – «С малых лет» – со времен «Динамо»?

    – Да. Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года у «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • Минувший сезон игрок провел в аренде в кипрском «Арисе».
    • Сейчас Кокорин проходит предсезонку в «Фиорентине».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2023 23:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6244

      AtticusFinch 41 минуту назад

      Динамо участвовала в еврокубках регулярно ? что он курит?)) он у грузинского Локомотива отсосало недавно, больше я их там особо и не помню)) Муту опять на шприц упал?))

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      Рейтинг: +24883

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С малых лет... Саша узнаёшь брата Андрюшу? )))

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