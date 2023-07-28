«Знаю его с малых лет»: Муту оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Бывший нападающий «Фиорентины» Адриан Муту считает, что форвард команды Александр Кокорин еще может проявить себя в Серии А.
– Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую «Фиорентину». У парня огромный талант. Если адаптируется в Италии – а такая проблема есть и у румын – покажет все, на что способен.
– Вы считаете, что Кокорин после «Ариса» может возродить карьеру в «Фиорентине»?
– Конечно! Я знаю его с малых лет. Талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость.
– «С малых лет» – со времен «Динамо»?
– Да. Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе 2021 года у «Спартака» за 5 миллионов евро.
- Минувший сезон игрок провел в аренде в кипрском «Арисе».
- Сейчас Кокорин проходит предсезонку в «Фиорентине».
Источник: «Спорт-Экспресс»