В «Лацио» ответили, есть ли договоренность с «Динамо» по Захаряну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани отрицает, что клуб достиг соглашения с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

Сообщалось, что стороны договорились о переезде игрока в Италию за 10+4 миллионов евро.

«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», – сказал Фабиани.