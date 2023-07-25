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    • В «Лацио» ответили, есть ли договоренность с «Динамо» по Захаряну

    В «Лацио» ответили, есть ли договоренность с «Динамо» по Захаряну

    Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани отрицает, что клуб достиг соглашения с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

    Сообщалось, что стороны договорились о переезде игрока в Италию за 10+4 миллионов евро.

    «Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», – сказал Фабиани.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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