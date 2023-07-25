В «Лацио» ответили, есть ли договоренность с «Динамо» по Захаряну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани отрицает, что клуб достиг соглашения с «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
Сообщалось, что стороны договорились о переезде игрока в Италию за 10+4 миллионов евро.
«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», – сказал Фабиани.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»