Президент РПЛ прокомментировал трансферный бан ФИФА для «Ростова»

Президент российской Премьер‑лиги Александр Алаев высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ростов».

ФИФА наложила трансферный бан на клуб, вследствие чего он не может зарегистрировать летних новичков.

«Конечно, ситуация с «Ростовом» – одна из многих, которые сейчас переживают наши клубы.

Как правильно сказал президент «Ростова», клуб делает всe возможное, чтобы исполнить обязательства. Но он физически не может этого сделать, наложен запрет ФИФА, и клуб не может выполнять спортивную деятельность.

Мы делаем всe возможное, ведем переговоры с ФИФА и УЕФА. Пытаемся найти вариант, который устроит все стороны, в том числе представителей шведского клуба.

Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички «Ростова» смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты», – заявил Алаев.