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    • Президент РПЛ прокомментировал трансферный бан ФИФА для «Ростова»

    Президент РПЛ прокомментировал трансферный бан ФИФА для «Ростова»

    Президент российской Премьер‑лиги Александр Алаев высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ростов».

    ФИФА наложила трансферный бан на клуб, вследствие чего он не может зарегистрировать летних новичков.

    «Конечно, ситуация с «Ростовом» – одна из многих, которые сейчас переживают наши клубы.

    Как правильно сказал президент «Ростова», клуб делает всe возможное, чтобы исполнить обязательства. Но он физически не может этого сделать, наложен запрет ФИФА, и клуб не может выполнять спортивную деятельность.

    Мы делаем всe возможное, ведем переговоры с ФИФА и УЕФА. Пытаемся найти вариант, который устроит все стороны, в том числе представителей шведского клуба.

    Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички «Ростова» смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты», – заявил Алаев.

    • Ростовчане стартовали в РПЛ с домашней победы над «Факелом» (2:1).
    • ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.
    • «Ростов» летом подписал контракты с Мохаммадом Мохеби, Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым и Евгением Черновым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1094

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Бабосы в фифу и уефу Алаев (за свои поездки в европу) заслать сумел. Другим облом. Теперь летает переговариваться, переговорщик %ренов!

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