Президент РПЛ прокомментировал трансферный бан ФИФА для «Ростова»

Президент российской Премьер‑лиги Александр Алаев высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ростов».
ФИФА наложила трансферный бан на клуб, вследствие чего он не может зарегистрировать летних новичков.
«Конечно, ситуация с «Ростовом» – одна из многих, которые сейчас переживают наши клубы.
Как правильно сказал президент «Ростова», клуб делает всe возможное, чтобы исполнить обязательства. Но он физически не может этого сделать, наложен запрет ФИФА, и клуб не может выполнять спортивную деятельность.
Мы делаем всe возможное, ведем переговоры с ФИФА и УЕФА. Пытаемся найти вариант, который устроит все стороны, в том числе представителей шведского клуба.
Очень надеюсь, что вместе мы найдем вариант, который поможет найти решение, и новички «Ростова» смогут присоединиться к команде. Из‑за политического вопроса страдают невиновные футболисты», – заявил Алаев.
- Ростовчане стартовали в РПЛ с домашней победы над «Факелом» (2:1).
- ФИФА наказала клуб из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.
- «Ростов» летом подписал контракты с Мохаммадом Мохеби, Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым и Евгением Черновым.