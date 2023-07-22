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    Профсоюз поддержал Мбаппе в конфликте с «ПСЖ»

    Профсоюз футболистов Франции (UNFP) поддержал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в конфликте с клубом.

    • Парижане исключили игрока из состава на турне в Японию.
    • Клуб считает, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
    • «ПСЖ» намерен продать Килиана этим летом, чтобы получить за него деньги.

    «ПСЖ» занимается моральным преследованием – ухудшает условия труда спортсмена с целью заставить его принять устраивающее решение. Это давление на работника», – сказано в заявлении профсоюза.

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    Источник: UNFP

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