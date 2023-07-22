Профсоюз поддержал Мбаппе в конфликте с «ПСЖ»

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) поддержал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в конфликте с клубом.

Парижане исключили игрока из состава на турне в Японию.

Клуб считает, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.

«ПСЖ» намерен продать Килиана этим летом, чтобы получить за него деньги.

«ПСЖ» занимается моральным преследованием – ухудшает условия труда спортсмена с целью заставить его принять устраивающее решение. Это давление на работника», – сказано в заявлении профсоюза.