Девушка Сафонова сравнила себя с Пэрис Хилтон

Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова, посетила накануне матч первого тура РПЛ между «Динамо» и краснодарцами (1:3). Девушка пофотографировалась на «ВТБ Арене».
«Пэрис Хитон посетила матч. Прикол», – подписала кадры Кондратюк.
- Пара объявила об отношениях в этом году.
- Сафонов ушел от жены и дочери.
- Сейчас они в бракоразводном процессе.
Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк