Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Девушка Сафонова сравнила себя с Пэрис Хилтон

22 июля 2023, 18:29
11

Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова, посетила накануне матч первого тура РПЛ между «Динамо» и краснодарцами (1:3). Девушка пофотографировалась на «ВТБ Арене».

«Пэрис Хитон посетила матч. Прикол», – подписала кадры Кондратюк.

  • Пара объявила об отношениях в этом году.
  • Сафонов ушел от жены и дочери.
  • Сейчас они в бракоразводном процессе.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

Еще по теме:
В Госдуме прокомментировали попадание Сафонова в топ-10 лучших вратарей года по версии France Football
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football 6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков 2
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВетеR
1690041455
боже, какое уё.ише....
Ответить
Аvеngеr
1690042320
Хитон есть Хитон, а не Хилтон.
Ответить
kvm
1690043138
у неё глисты
Ответить
Красногорск_Фан
1690043317
Когда у нее будет столько же бабла сможет себя сравнивать. А так как в старом анекдоте. Доктор, у меня голова болит. А сколько вы батенька зарабатываете? 27 тысяч в месяц? Нет. Это у вас жбан раскалывается .
Ответить
portero
1690043368
Это бык с яйцами, а не девушка.... Девушка в их паре это Мотя!!!!
Ответить
Taps
1690043785
Телефон и расценки ! "Бомбардир" за сутенёра ...
Ответить
Томик
1690045076
Это она такая старая, что знает Перис Хилтон? Эх, Матвейка.
Ответить
RUSARM
1690046397
Что то они слишком себя с этим косичкиным пиарят-шлак!!!
Ответить
Купа Купыч
1690059554
Не видел фото жены Виннету, но у этой шнобель конкретный,только очки держать.
Ответить
Главные новости
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
4
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
7
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
4
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
4
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
4
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+