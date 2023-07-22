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    Девушка Сафонова сравнила себя с Пэрис Хилтон

    Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова, посетила накануне матч первого тура РПЛ между «Динамо» и краснодарцами (1:3). Девушка пофотографировалась на «ВТБ Арене».

    «Пэрис Хитон посетила матч. Прикол», – подписала кадры Кондратюк.

    • Пара объявила об отношениях в этом году.
    • Сафонов ушел от жены и дочери.
    • Сейчас они в бракоразводном процессе.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12272

      ВетеR 6 минут назад

      боже, какое уё.ише....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5394

      fakeid 16 минут назад

      очередная прошмандесса, став "подругой" футболиста, тут же принялась постить фоточки в инсте, а редакция бомбардира, естественно, на неё подписалась, поэтому будут выкладывать каждый её высер. ванду давайте, уже больше суток нет от неё вестей здесь!

      рукалицо. дно, днище и днина. куда вы катитесь. это даже не риторический, и даже не вопрос.

      1
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      Рейтинг: +9196

      vladik12 > fakeid 10 секунд назад

      Опять бухой там?

      0
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