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    • «Я был беспомощен и испытал глубокий страх»: первый комментарий Доннаруммы по поводу ограбления в Париже

    «Я был беспомощен и испытал глубокий страх»: первый комментарий Доннаруммы по поводу ограбления в Париже

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих эмоциях в связи с произошедшим в его доме в Париже.

    • В жилище футболиста ворвались несколько грабителей.
    • Они овладели ценностями на сумму 500 тысяч евро.
    • Итальянскому голкиперу потребовалась медицинская помощь: его били ногой по голове.

    «Я был обездвижен, а Алессия вынуждено отдала все ценное, что у нас было. Не могу вдаваться в подробности, так как расследование продолжается.

    Сейчас я еду в полицию, чтобы попытаться вспомнить все, что с нами произошло. Нам с женой пришлось покинуть дом, чтобы там все проверили.

    Я очень боялся, особенно, что с Алессией что-то может случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где находятся интересующие их вещи.

    Алессия очень испугалась. Я пережил по-настоящему волнующие моменты и испытал глубокий страх, особенно страх за нее. Страх, что они могут причинить ей боль», – заявил Доннарумма.

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    Источник: Calciomercato

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