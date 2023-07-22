«Я был беспомощен и испытал глубокий страх»: первый комментарий Доннаруммы по поводу ограбления в Париже

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих эмоциях в связи с произошедшим в его доме в Париже.

В жилище футболиста ворвались несколько грабителей.

Они овладели ценностями на сумму 500 тысяч евро.

Итальянскому голкиперу потребовалась медицинская помощь: его били ногой по голове.

«Я был обездвижен, а Алессия вынуждено отдала все ценное, что у нас было. Не могу вдаваться в подробности, так как расследование продолжается.

Сейчас я еду в полицию, чтобы попытаться вспомнить все, что с нами произошло. Нам с женой пришлось покинуть дом, чтобы там все проверили.

Я очень боялся, особенно, что с Алессией что-то может случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить этим людям, где находятся интересующие их вещи.

Алессия очень испугалась. Я пережил по-настоящему волнующие моменты и испытал глубокий страх, особенно страх за нее. Страх, что они могут причинить ей боль», – заявил Доннарумма.