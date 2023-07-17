«ПСЖ» готов перебить предложение «Баварии» по Кейну

«Бавария» собирается предложить «Тоттенхэму» 90 миллионов евро за Гарри Кейна.

Скорее всего, лондонцы снова ответят отказом.

За ситуацией следит «ПСЖ», который готов перебить предложение «Баварии» по английскому форварду.

Парижский клуб сможет потратить на усиление позиции нападающего не менее 100 миллионов евро. Бюджет, вероятно, увеличится в случае продажи Килиана Мбаппе.