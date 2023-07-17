«ПСЖ» готов перебить предложение «Баварии» по Кейну

Да, ради бога, хай забирают, ему 29 лет, нафиг даже за 60 не нужен, понятное дело шпорам надо раскрутить клуб на бабки, псж , как раз тот вариант, агенты суетятся!!! Эрик Чупо-Мотинг не хуже, уж лучше дерево Влаховича, тот хоть молодой
«Бавария» собирается предложить «Тоттенхэму» 90 миллионов евро за Гарри Кейна.
Скорее всего, лондонцы снова ответят отказом.
За ситуацией следит «ПСЖ», который готов перебить предложение «Баварии» по английскому форварду.
Парижский клуб сможет потратить на усиление позиции нападающего не менее 100 миллионов евро. Бюджет, вероятно, увеличится в случае продажи Килиана Мбаппе.
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.