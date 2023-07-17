Агент Кокорина назвал условие для ухода форварда из «Фиорентины»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентитны» Александра Кокорина, ответил, останется ли игрок в итальянском клубе.

«Александр на сборах с «Фиорентиной», работает с командой. Настроение рабочее, отличное. Всe хорошо.

Возвращение в «Арис»? После сборов с «Фиорентиной» будет понимание. Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтeт остаться в клубе и играть.

Если нам «Фиорентина» скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнeм какие-то обсуждения.

На сегодняшний день Александр – игрок «Фиорентины», который тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», – сказал агент.