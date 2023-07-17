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    • Агент Кокорина назвал условие для ухода форварда из «Фиорентины»

    Агент Кокорина назвал условие для ухода форварда из «Фиорентины»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентитны» Александра Кокорина, ответил, останется ли игрок в итальянском клубе.

    «Александр на сборах с «Фиорентиной», работает с командой. Настроение рабочее, отличное. Всe хорошо.

    Возвращение в «Арис»? После сборов с «Фиорентиной» будет понимание. Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтeт остаться в клубе и играть.

    Если нам «Фиорентина» скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнeм какие-то обсуждения.

    На сегодняшний день Александр – игрок «Фиорентины», который тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», – сказал агент.

    • Российский форвард с августа был в аренде в «Арисе».
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

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    Источник: Metaratings

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    17.07.2023 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      PHILADELPHIA 005 1 час назад

      Как то неприятно всё это.

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