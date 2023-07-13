Матыцин: «Население России положительно оценивает работу Минспорта»

Министр спорта Олег Матыцин отчитался о работе ведомства в Госдуме.

«Население страны положительно оценивает работу министерства. Уровень одобрения составляет 61,7%.

По итогам 2022 года есть и проблемы. Первая – доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся спортом. План был – 41,3%, факт – 41,1%.

Второе – не выполнен план по количеству штатных работников сферы физической культуры и спорта. План – 428 тысяч человек, факт – 413,1 тысячи. Показатель не достигнут в связи с проводимыми в 2022 году мобилизационными мероприятиями, ухудшением экономической обстановки.

Третье – несоответствие количества спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и Европы. План был – 45%, фактически – ноль. Нет необходимости объяснять, почему так сложилось», – сказал Матыцин.