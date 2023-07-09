Аршавин – о приезде Джеко в Россию: «Он увидит, что ничего страшного у нас нет, играть с нами можно»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин доволен визитом в Россию на предсезонный Кубок PARI Премьер нападающего «Фенербахче» Эдина Джеко.

«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет. Эдин – большой игрок, большая звезда», – сказал Аршавин.