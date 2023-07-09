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  • Аршавин – о приезде Джеко в Россию: «Он увидит, что ничего страшного у нас нет, играть с нами можно»

Аршавин – о приезде Джеко в Россию: «Он увидит, что ничего страшного у нас нет, играть с нами можно»

9 июля 2023, 20:14

Зенитовский функционер Андрей Аршавин доволен визитом в Россию на предсезонный Кубок PARI Премьер нападающего «Фенербахче» Эдина Джеко.

«Интересно посмотреть на Джеко. Он всегда говорил, что против России играть не будет, в Россию не поедет. Но он приехал, это здорово. Пусть он увидит своими глазами, что проводить матчи с российскими командами можно, ничего тут страшного нет. Эдин – большой игрок, большая звезда», – сказал Аршавин.

  • Джеко пришел в клуб летом из «Интера» как свободный агент.
  • Босниец помог «Интеру» дойти до финала последней Лиги чемпионов.
  • Эдин в прошлом году был против товарищеского матча Боснии и Герцеговины с Россией.

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Источник: «Матч ТВ»
Кубок PARI Премьер Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Аршавин Андрей Джеко Эдин
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