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  • Казахстанский «Актобе» отказывается оплачивать лечение арендованному россиянину

Казахстанский «Актобе» отказывается оплачивать лечение арендованному россиянину

9 июля 2023, 19:21
2

Защитник «Актобе» Даниил Пенчиков получил травму колена и выбыл на длительный срок. Однако клуб КПЛ не торопится принимать участие в лечении игрока.

«После матча с «Шахтером» основной фланговый защитник «Актобе» Даниил Пенчиков получил травму колена и выбыл на долгий срок. Учитывая, что повреждены крестообразные связки, вряд ли до конца сезона он успеет восстановиться.

Но беда не приходит одна: футболисту в клубе, в котором он находится на правах аренды, отказывают в лечении. Руководство красно-белых почему-то считает, что парень получил повреждение не у них, а приехал травмированным ещe зимой. Дескать, пусть тебя «Пари НН» и лечит.

Странное поведение, учитывая, что у клуба нет никакой доказательной базы и вообще любой нормальный юрист разнесeт их в пух и прах. А последствия для «Актобе» будут печальные, если разбирательство дойдeт до дисциплинарных органов ФИФА. Про репутационную часть и вовсе молчу: кто захочет переходить в клуб, где «кидают» травмированных?» – написал казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

  • 25-летний Пенчиков в аренде в «Актобе» до зимы.
  • Игрок – воспитанник «Зенита».
  • В сезоне КПЛ Пенчиков успел провести 10 матчей, получил 3 желтых карточки.

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Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Актобе Нижний Новгород Пенчиков Даниил
Комментарии (2)
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АлексМак
1688931714
Охренели совсем
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talgatnurzhanov2006
1688963583
На списание)
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