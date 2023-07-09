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    • Казахстанский «Актобе» отказывается оплачивать лечение арендованному россиянину

    Казахстанский «Актобе» отказывается оплачивать лечение арендованному россиянину

    Защитник «Актобе» Даниил Пенчиков получил травму колена и выбыл на длительный срок. Однако клуб КПЛ не торопится принимать участие в лечении игрока.

    «После матча с «Шахтером» основной фланговый защитник «Актобе» Даниил Пенчиков получил травму колена и выбыл на долгий срок. Учитывая, что повреждены крестообразные связки, вряд ли до конца сезона он успеет восстановиться.

    Но беда не приходит одна: футболисту в клубе, в котором он находится на правах аренды, отказывают в лечении. Руководство красно-белых почему-то считает, что парень получил повреждение не у них, а приехал травмированным ещe зимой. Дескать, пусть тебя «Пари НН» и лечит.

    Странное поведение, учитывая, что у клуба нет никакой доказательной базы и вообще любой нормальный юрист разнесeт их в пух и прах. А последствия для «Актобе» будут печальные, если разбирательство дойдeт до дисциплинарных органов ФИФА. Про репутационную часть и вовсе молчу: кто захочет переходить в клуб, где «кидают» травмированных?» – написал казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

    • 25-летний Пенчиков в аренде в «Актобе» до зимы.
    • Игрок – воспитанник «Зенита».
    • В сезоне КПЛ Пенчиков успел провести 10 матчей, получил 3 желтых карточки.

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    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

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