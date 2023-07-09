Казахстанский «Актобе» отказывается оплачивать лечение арендованному россиянину

Защитник «Актобе» Даниил Пенчиков получил травму колена и выбыл на длительный срок. Однако клуб КПЛ не торопится принимать участие в лечении игрока.

«После матча с «Шахтером» основной фланговый защитник «Актобе» Даниил Пенчиков получил травму колена и выбыл на долгий срок. Учитывая, что повреждены крестообразные связки, вряд ли до конца сезона он успеет восстановиться.

Но беда не приходит одна: футболисту в клубе, в котором он находится на правах аренды, отказывают в лечении. Руководство красно-белых почему-то считает, что парень получил повреждение не у них, а приехал травмированным ещe зимой. Дескать, пусть тебя «Пари НН» и лечит.

Странное поведение, учитывая, что у клуба нет никакой доказательной базы и вообще любой нормальный юрист разнесeт их в пух и прах. А последствия для «Актобе» будут печальные, если разбирательство дойдeт до дисциплинарных органов ФИФА. Про репутационную часть и вовсе молчу: кто захочет переходить в клуб, где «кидают» травмированных?» – написал казахстанский журналист Айдын Кожахмет.