Джеко вылетел в Россию на Кубок PARI Премьер

Фенер на помойке лазурной плотно оторвется!
Потренируются как надо.
Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не стал устраивать протест и все-таки полетел на Кубок PARI Премьер в Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что легионеры стамбульцев из-за политической ситуации не желают появляться в России.
- В турнире принимают участие «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».
- Джеко пришел в клуб летом из «Интера» как свободный агент.
- Эдин в прошлом году был против товарищеского матча Боснии и Герцеговины с Россией.