Джеко вылетел в Россию на Кубок PARI Премьер

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не стал устраивать протест и все-таки полетел на Кубок PARI Премьер в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что легионеры стамбульцев из-за политической ситуации не желают появляться в России.