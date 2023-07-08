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    Джеко вылетел в Россию на Кубок PARI Премьер

    Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не стал устраивать протест и все-таки полетел на Кубок PARI Премьер в Санкт-Петербург.

    Ранее сообщалось, что легионеры стамбульцев из-за политической ситуации не желают появляться в России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1903

      Болотоход 20 минут назад

      Фенер на помойке лазурной плотно оторвется!
      Потренируются как надо.

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      Рейтинг: +19

      jabba-the-hat > Болотоход 13 минут назад

      Там на вас уже Акрон во всю тренируется!))) Бороденку подергай чтобы снова не обделаться!

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