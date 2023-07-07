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    • Генсек РФС Митрофанов: «Единственный шанс попасть на ЧМ-2026 – оставаться в УЕФА»

    Генсек РФС Митрофанов: «Единственный шанс попасть на ЧМ-2026 – оставаться в УЕФА»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о перспективах сборной России поучаствовать в следующем чемпионате мира.

    «Контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения? Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует.

    Если говорить о жеребьeвке, то жеребьeвка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года.

    Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.

    Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию – это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них.

    Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира – оставаться в УЕФА.

    Судьбоносные вещи о том, что мы не соблюли дедлайн для перехода в Азию? У нас нет этого «деда», о котором вы говорите.

    Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА до 31 декабря 2022 года. Не подав документы до 31 декабря 2022 года, мы с 1 июля 2023 года выйти не можем.

    Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдeт. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА.

    Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймeт, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно«, – объяснил ситуацию Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1444

      Lilipyt 1 час назад

      Единственный шанс попасть на ЧМ-26 это купить абонемент. Но США любит троллить весь мир рисуя российский флаг на рукаве

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