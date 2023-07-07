Генсек РФС Митрофанов: «Единственный шанс попасть на ЧМ-2026 – оставаться в УЕФА»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о перспективах сборной России поучаствовать в следующем чемпионате мира.

«Контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения? Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует.

Если говорить о жеребьeвке, то жеребьeвка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года.

Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.

Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию – это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них.

Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира – оставаться в УЕФА.

Судьбоносные вещи о том, что мы не соблюли дедлайн для перехода в Азию? У нас нет этого «деда», о котором вы говорите.

Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА до 31 декабря 2022 года. Не подав документы до 31 декабря 2022 года, мы с 1 июля 2023 года выйти не можем.

Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдeт. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА.

Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймeт, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно«, – объяснил ситуацию Митрофанов.