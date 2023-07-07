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  • Генсек РФС Митрофанов: «Единственный шанс попасть на ЧМ-2026 – оставаться в УЕФА»

Генсек РФС Митрофанов: «Единственный шанс попасть на ЧМ-2026 – оставаться в УЕФА»

7 июля 2023, 16:00
4

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о перспективах сборной России поучаствовать в следующем чемпионате мира.

«Контакты с УЕФА и ФИФА по поводу возвращения? Переговоры идут. Я не имею права давать какие-то комментарии об их окончании. Крайнего срока не существует.

Если говорить о жеребьeвке, то жеребьeвка по европейскому пути будет проходить в конце 2024 года.

Есть ли надежда, что к этому времени что-то решится? Надежда умирает последней.

Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию – это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них.

Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира – оставаться в УЕФА.

Судьбоносные вещи о том, что мы не соблюли дедлайн для перехода в Азию? У нас нет этого «деда», о котором вы говорите.

Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА до 31 декабря 2022 года. Не подав документы до 31 декабря 2022 года, мы с 1 июля 2023 года выйти не можем.

Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдeт. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА.

Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймeт, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно«, – объяснил ситуацию Митрофанов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (4)
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Lilipyt
1688736310
Единственный шанс попасть на ЧМ-26 это купить абонемент. Но США любит троллить весь мир рисуя российский флаг на рукаве
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nik55
1688742057
только в качестве зрителя можно попасть на ЧМ-26
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nemolod
1688748109
УЕФА держит РФС так как раньше на быках землю пахали-перед животным несли кусок хлеба,чтоб он тащил плуг,но когда бык близко приближался,то этот кусок хлеба снова отдалялся и так по всему полю! (Короче,вы от нас не уходите,вы нам нужны это сначала,а потом нет погодите еще не время)
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BRO_football
1688756078
Единственный шанс попасть на ЧМ-2026 это закончить "сами знаете что" до конца 2024 года.
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