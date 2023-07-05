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  • Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды»

Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды»

5 июля 2023, 09:47
3

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после поражения «Зенита» во втором туре Кубка PARI Премьер от «Црвены Звезды» (1:2).

«Я не скажу, что у нас сегодня сильное разочарование. Понимаем, что далеки от наших лучших кондиций. Нельзя сказать, что незаслуженное поражение, но у нас моментов было больше.

Такие турниры и матчи с иностранными соперниками важны в плане эмоций. На трибунах болельщики. И этот факт позволяет испытывать больше эмоций.

С чем связано, что «Зенит» вновь оказывается в роли отыгрывающегося? Не знаю, с тем, что мы первые пропускаем.

Сильно ли расстроил результат? Не особо», – сказал игрок.

  • У «Зенита» и сербов по 3 очка.
  • Россиянам на турнире осталось сыграть с «Фенербахче».
  • 15 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Кубок PARI Премьер Россия. Премьер-лига Зенит Црвена Звезда Кержаков Михаил
Комментарии (3)
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яцык
1688554188
Больше моментов не показатель. Главное итог
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raritet
1688556304
Первый мяч полностью на совести вратаря , потерял ворота...
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zigbert
1688564683
Бразильцы Зенита заметно нервничали в этой игре и получили множество карточек. Но конечно Црвена Звезда по сравнению с Нефтчи команда другого уровня.
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