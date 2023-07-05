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    • Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды»

    Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после поражения «Зенита» во втором туре Кубка PARI Премьер от «Црвены Звезды» (1:2).

    «Я не скажу, что у нас сегодня сильное разочарование. Понимаем, что далеки от наших лучших кондиций. Нельзя сказать, что незаслуженное поражение, но у нас моментов было больше.

    Такие турниры и матчи с иностранными соперниками важны в плане эмоций. На трибунах болельщики. И этот факт позволяет испытывать больше эмоций.

    С чем связано, что «Зенит» вновь оказывается в роли отыгрывающегося? Не знаю, с тем, что мы первые пропускаем.

    Сильно ли расстроил результат? Не особо», – сказал игрок.

    • У «Зенита» и сербов по 3 очка.
    • Россиянам на турнире осталось сыграть с «Фенербахче».
    • 15 июля «Зенит» сыграет в Суперкубке России против ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4235

      raritet 59 минут назад

      Первый мяч полностью на совести вратаря , потерял ворота...

      1
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      Рейтинг: +131

      яцык 1 час назад

      Больше моментов не показатель. Главное итог

      0
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      Рейтинг: +20818

      Cleaner 4 часа назад

      Зенит этим ПОРАЖЕНИЕМ в очередной раз доказал свой ЛИГОЧЕМПИОНСКИЙ уровень!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Айболид > Cleaner 4 часа назад

      ЦСКА разгромной победой над великим "Нефтехимиком" доказывает свой лигочемпионский уровень .

      3
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