Кержаков прокомментировал поражение «Зенита» от «Црвены Звезды»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после поражения «Зенита» во втором туре Кубка PARI Премьер от «Црвены Звезды» (1:2).

«Я не скажу, что у нас сегодня сильное разочарование. Понимаем, что далеки от наших лучших кондиций. Нельзя сказать, что незаслуженное поражение, но у нас моментов было больше.

Такие турниры и матчи с иностранными соперниками важны в плане эмоций. На трибунах болельщики. И этот факт позволяет испытывать больше эмоций.

С чем связано, что «Зенит» вновь оказывается в роли отыгрывающегося? Не знаю, с тем, что мы первые пропускаем.

Сильно ли расстроил результат? Не особо», – сказал игрок.