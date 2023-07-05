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    • Жулин – о книге Родченкова: «Зачем читать человека, который продался за доллары?»

    Жулин – о книге Родченкова: «Зачем читать человека, который продался за доллары?»

    Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на выход новой книги Григория Родченкова.

    • Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории анонсировал выпуск своей новой книги на тему допинга в России, которая получила название «Допинг. Запрещенные страницы».
    • Его первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» была опубликована в 2020 году.

    «Не думаю, что его вторая книга как-то повлияет на отношение к нам – оно и так ужасающее. Если бы он выпустил ее до начала СВО, то еще можно было бы говорить о каком-то влиянии.

    А сейчас мы и так нигде не участвуем, поэтому поздновато Родченков решил публиковаться.

    Читал ли его предыдущую книгу? Не дай бог. Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация, которой я бы не стал доверять», – сказал Жулин.

    Источник: «Р-Спорт»

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