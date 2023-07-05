Жулин – о книге Родченкова: «Зачем читать человека, который продался за доллары?»

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на выход новой книги Григория Родченкова.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории анонсировал выпуск своей новой книги на тему допинга в России, которая получила название «Допинг. Запрещенные страницы».

Его первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» была опубликована в 2020 году.

«Не думаю, что его вторая книга как-то повлияет на отношение к нам – оно и так ужасающее. Если бы он выпустил ее до начала СВО, то еще можно было бы говорить о каком-то влиянии.

А сейчас мы и так нигде не участвуем, поэтому поздновато Родченков решил публиковаться.

Читал ли его предыдущую книгу? Не дай бог. Зачем мне читать человека, который уехал в США и продался за доллары? Уверен, там абсолютно лживая информация, которой я бы не стал доверять», – сказал Жулин.